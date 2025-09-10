پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا -ابراهیمی تهیه کننده این فیلم گفت: این اثر با داستانی جذاب و هیجانانگیز، گروهی از دانشجویان را به قلب کویر سرایان و کویر سهقلعه میبرد، جایی که در مسیرهای ناشناخته گم شدهاند و به خانهای بومگردی میرسند.
وی ادامه داد : در این خانه، دانشجویان به کشف جاذبههای تاریخی و طبیعی سرایان و کویر سهقلعه میپردازند و با فرهنگ، آداب و رسوم مردم این منطقه آشنا میشوند.
فیلم «حجی غلام» با تهیهکنندگی مهدی ابراهیمی و همکاری صدا و سیمای خراسان جنوبی تولید شده و فرصتی است تا علاقهمندان به گردشگری و فرهنگ از نزدیک با این جاذبهها آشنا شوند و به زودی روی آنتن می رود