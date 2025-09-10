وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با مفتی تونس گفت: توقف نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه و جلوگیری از گسترش دامنه تجاوزات این رژیم مستلزم همکاری جدی امت اسلامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای رایزنی با مقام‌های ارشد دولت تونس به این کشور سفر کرده است، عصر امروز چهارشنبه همزمان با سالروز میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام (ص) با حضور در مسجد جامع الزیتونه، با شیخ هشام محمود مفتی کل تونس دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

وزیر امور خارجه با تبریک ولادت پیامبر اسلام (ص) به مردم و دولت تونس، ضرورت وحدت همه مسلمانان حول محور پیامبر عظیم‌الشان اسلام را خاطرنشان کرد و با اشاره به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و گسترش دامنه تجاوزات این رژیم به کل منطقه غرب آسیا، توقف نسل‌کشی در غزه و مقابله با توسعه‌طلبی خطرناک آن را مستلزم همکاری و هماهنگی جدی امت اسلامی دانست.

مفتی کل جمهوری تونس نیز ضمن ابراز خوشوقتی از حضور وزیر امور خارجه در مسجد جامع الزیتونه، توضیحاتی در مورد تاریخچه این مسجد و جایگاه و اهمیت آن در گسترش اسلام رحمانی در تونس، شمال آفریقا و کل جهان اسلام ارائه داد.

وزیر امور خارجه در ادامه از صحن اصلی مسجد و رواق‌های آن بازدید کرد.

مسجد جامع الزیتونه، از قدیمی‌ترین مساجد تونس با قدمت و جایگاهی تاریخی است که در سال ۷۹ هجری قمری بنا شده و در طول تاریخ طولانی خود نقش بسیار مهمی در نشر معارف اسلامی داشته است.

منبع: ایرنا