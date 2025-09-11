نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی بوکس در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان مغلوب حریف خود شد و از راهیابی به مرحله نیمه نهایی بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنج شنبه (سیزدهم شهریورماه) زیر نظر فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است. تیم ملی بوکس کشورمان با ترکیب ۷ ملی پوش در این رقابت‌ها حضور پیدا کرد، اما سرانجام در پایان این مسابقات ملی پوشان کشورمان موفق به کسب مدال نشدند.

در ادامه مسابقات جهانی و در وزن ۶۵ کیلوگرم امشب، علی حبیبی نژاد در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «آلوارز» بوکسور کوبایی که قهرمان المپیک پاریس است رفت. حبیبی نژاد در این دیدار علی رغم ارائه یک مبارزه خوب، جذاب، رو به جلو و جنگنده مقابل قهرمان المپیک پاریس، بازی را واگذار کرد و به نیمه نهایی این مسابقات راه نیافت و شانس کسب مدال برنز را نیز از دست داد.

حبیبی نژاد در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور کشور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده کشور مغولستان رفت و در این دیدار حبیبی نژاد با یک مبارزه دیدنی حریف خود را که برنز مسابقات جهانی داشت را یک طرفه شکست داد.

وی در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف بوکسور سرشناس کشور ایتالیا رفت، این دیدار در راند نخست به سود نماینده ایتالیا تمام شد و در راند دوم و سوم نماینده کشورمان با یک مبارزه دیدنی و پرقدرت موفق به شکست نماینده کشور ایتالیا که مدال نقره جهان را در کارنامه دارد، شد.

اینکه روز گذشته (سه شنبه) در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی نماینده کشورمان در نخستین بازی با قرعه استراحت رو‌به‌رو شده بود. وی در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور کشور ونزوئلا رفت و در سه راند موفق شد حریف خود را یک طرفه شکست دهد. کاظمی روز سه شنبه در دومین مبارزه به مصاف نماینده ازبکستان رفت و با شکست مقابل حریف خود از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

لازم به ذکر است، در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک خطابی که در قرعه اول با استراحت رو‌به‌رو شده بود، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستان رفت و بازی را به حریف خود واگذار کرد و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی وندایی در دومین مبارزه به مصاف نماینده «لاکرز پراسا» کوبا رفت. این بوکسور کوبایی عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه خود داشت، اسماعیلی علی رغم مصدومیت از ناحیه ابرو در طول مبارزه تا راند سوم مبارزه خوبی از خودش به نمایش گذاشته، اما در پایان بازی به سود بوکسور با تجربه کوبا تمام شد.

وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.

پیش از این، سینا حسن پور نماینده وزن ۷۰ کیلوگرم، محمد نورانی نماینده وزن ۷۵ کیلوگرم و میثم قشلاقی بوکسور وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان از گردونه این رقابت‌ها حذف شدند.

همایون امیری به عنوان سرمربی هدایت ملی پوشان در این رقابت‌ها را برعهده داشت.