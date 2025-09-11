داور پیشین لیگ برتر انگلیس به اتهام تهیه تصویر غیراخلاقی از یک کودک تحت پیگرد قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیوید کوت داور پیشین لیگ برتر فوتبال انگلیس به اتهام تهیه تصویر غیراخلاقی از یک کودک تحت پیگرد قرار گرفت.

پلیس ناتینگهام توضیح داد در قوانین بریتانیا «ساخت تصویر غیراخلاقی» فقط به معنی تولید آن نیست؛ بلکه اگر کسی چنین تصاویری را دانلود کند، به اشتراک بگذارد یا حتی صرفا ذخیره کند نیز مشمول این اتهام می‌شود.

کوت ۴۳ ساله در تاریخ ۱۲ اوت رسما تحت پیگرد قرار گرفته و قرار است پنج‌شنبه در دادگاه شهر حاضر شود. پلیس گفت او فعلا با قرار وثیقه آزاد شده است.

او سال گذشته از سوی نهاد رسمی داوران فوتبال انگلیس (PGMOL) اخراج شد؛ پس از آن‌که ویدیویی از او منتشر شد که گفته می‌شود در آن اظهارات توهین‌آمیز علیه یورگن کلوپ، سرمربی وقت لیورپول مطرح کرده بود. اتحادیه فوتبال انگلیس نیز او را به همین دلیل هشت هفته از قضاوت محروم کرد.

او پیش‌تر هم از سوی اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) محروم شده بود؛ پس از انتشار تصاویری که نشان می‌داد در جریان رقابت‌های یورو ۲۰۲۴ آلمان، با یک اسکناس «پودر سفیدی» را استنشاق کرده است. این محرومیت تا ۳۰ ژوئن سال آینده ادامه خواهد داشت.

علاوه بر این، او به دلیل دخالت احتمالی در شرط‌بندی‌های غیرقانونی در بازی‌ها تحت تحقیق فدراسیون فوتبال انگلیس (FA) قرار گرفت. این مشکلات جدید به دلیل پیام‌هایی بود که او پیش و پس از بازی لیدز یونایتد مقابل وست برومویچ در سال 2019 ارسال کرده بود.  

این پیام‌ها باعث ایجاد شک و تردید در نهادهای نظارتی شد که برخی تصمیمات او در زمین، مانند نشان دادن کارت زرد، ممکن است به نفع افرادی باشد که در حال شرط‌بندی بودند.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، داور ، یوفا
