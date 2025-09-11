مجلس نمایندگان آمریکا لایحه بودجه نظامی ۸۹۳ میلیارد دلاری را تصویب کرد و به لغو مجوز‌های جنگ‌های این کشور در خاورمیانه رای داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه با ۲۳۱ رای موافق و ۱۹۶ رای مخالف «قانون ملی مجوز دفاعی» را تصویب کرد.

«آدام اسمیت» قانونگذار دموکرات از واشنگتن که به این لایحه رای منفی داد، جمهوریخواهان را متهم کرد که به جای امنیت بر مسائل سیاسی متمرکز شده‌اند.

اما «مایک راجرز» نماینده جمهوریخواه از ایالت آلاباما تصویب این لایحه را «رای به نوسازی ارتش، حمایت از نیرو‌ها و احیای بازدارندگی آمریکا» خواند.

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا متمم‌هایی را که مانع از ادامه کمک نظامی به اوکراین و تایوان می‌شد، رد کردند.

لایحه بودجه دفاع آمریکا باید به تصویب سنا نیز برسد و پس از آن با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل خواهد شد.

** لغو مجوز‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه

گروهی متشکل از قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا به لغو قوانینی که مجوز جنگ‌های این کشور در خاورمیانه را صادر می‌کرد، رای دادند.

تارنمای پولیتیکو بامداد پنجشنبه نوشت که قانونگذاران آمریکایی با ۲۶۱ موافق در برابر ۱۶۷ مخالف به اضافه کردن متممی به لایحه بودجه دفاعی رای دادند که قانون اختیارات جنگی را لغو می‌کند.

قوانین مذکور در آستانه تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و پیش از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسیده بودند.

به نوشته پولیتیکو، مصوبه تازه مجلس نمایندگان آمریکا یک پیروزی کوچک برای حامیان قوانین اختیارات جنگی به شمار می‌آیند. آنها معتقدند که باید از طریق قانون از سوءاستفاده ریاست جمهوری از اختیارات خود جلوگیری کرده و اختیارات کنگره در مورد استفاده از نیروی نظامی را احیا کنند.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا به نگرانی‌های گسترده در مورد استفاده آزادانه ترامپ از نیروی نظامی نمی‌پردازد.

لغو قوانین جنگی در خاورمیانه از جمله موضوعات مورد بحث در مذاکرات مجلس نمایندگان و سنا بر سر لایحه بودجه دفاعی است.

هر ۲ مجلس در سال‌های اخیر در دوره‌های که دموکرات‌ها اکثریت را در اختیار داشته‌اند، مصوبه‌هایی برای لغو مجوز جنگ عراق داشته‌اند، اما این مصوبه‌ها به اجرا درنیامده است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مجلس نمایندگان آمریکا ، بودجه نظامی
خبرهای مرتبط
قانونگذار آمریکایی: پایان جنگ غزه در گرو توقف ارسال سلاح به اسرائیل است
تاکید اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس بر تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه سال آینده در دیدار با پزشکیان
افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی لهستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
پدافند هوایی یمن حملات اسرائیل به صنعا و الجوف را خنثی کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
آخرین اخبار
حمله موشکی یمن به اسرائیل
شهادت ۷۲ فلسطینی در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
اتحادیه اروپا: روسیه ثبات منطقه‌ای و صلح بین‌المللی را تهدید می‌کند
لاوروف حمله اسرائیل به قطر را قاطعانه محکوم کرد
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
درگیری بین نیرو‌های قسد و ارتش سوریه ۲ کشته و سه زخمی برجای گذاشت
مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه نظامی ۸۹۳ میلیارد دلاری موافقت کرد
واکنش قطر به تهدیدات نتانیاهو: میزبانی دوحه از حماس در چارچوب تلاش برای صلح است
امارات حضور اسرائیل در کنفرانس امنیتی دبی را ممنوع کرد
رایزنی تلفنی مکرون با ترامپ و امیر قطر درباره تحولات خاورمیانه
آلمان، روسیه را به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه بالتیک متهم کرد
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
اختلافات عمیق در دیدار هرتزوگ و استارمر در لندن
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
حزب‌الله لبنان حمله رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
زلنسکی: باید یک سپر هوایی موثر بر فراز اروپا ایجاد کنیم
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
ادامه وقاحت نتانیاهو: مقامات حماس را از قطر اخراج کنید
استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس
هفته وحدت فرصتی برای بازشناسی پیامبر + فیلم
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
جشن خانوادگی امت احمد در مشهد برگزار شد + فیلم
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
حماس: اقدامات اسرائیل تهدیدی برای کل خاورمیانه است
روسیه ادعای نقض حریم هوایی لهستان را رد کرد
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند