باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رویترز، مجلس نمایندگان آمریکا بامداد پنجشنبه با ۲۳۱ رای موافق و ۱۹۶ رای مخالف «قانون ملی مجوز دفاعی» را تصویب کرد.

«آدام اسمیت» قانونگذار دموکرات از واشنگتن که به این لایحه رای منفی داد، جمهوریخواهان را متهم کرد که به جای امنیت بر مسائل سیاسی متمرکز شده‌اند.

اما «مایک راجرز» نماینده جمهوریخواه از ایالت آلاباما تصویب این لایحه را «رای به نوسازی ارتش، حمایت از نیرو‌ها و احیای بازدارندگی آمریکا» خواند.

قانونگذاران مجلس نمایندگان آمریکا متمم‌هایی را که مانع از ادامه کمک نظامی به اوکراین و تایوان می‌شد، رد کردند.

لایحه بودجه دفاع آمریکا باید به تصویب سنا نیز برسد و پس از آن با امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل خواهد شد.

** لغو مجوز‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه

گروهی متشکل از قانونگذاران دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا به لغو قوانینی که مجوز جنگ‌های این کشور در خاورمیانه را صادر می‌کرد، رای دادند.

تارنمای پولیتیکو بامداد پنجشنبه نوشت که قانونگذاران آمریکایی با ۲۶۱ موافق در برابر ۱۶۷ مخالف به اضافه کردن متممی به لایحه بودجه دفاعی رای دادند که قانون اختیارات جنگی را لغو می‌کند.

قوانین مذکور در آستانه تهاجم آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و پیش از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسیده بودند.

به نوشته پولیتیکو، مصوبه تازه مجلس نمایندگان آمریکا یک پیروزی کوچک برای حامیان قوانین اختیارات جنگی به شمار می‌آیند. آنها معتقدند که باید از طریق قانون از سوءاستفاده ریاست جمهوری از اختیارات خود جلوگیری کرده و اختیارات کنگره در مورد استفاده از نیروی نظامی را احیا کنند.

بر اساس این گزارش، لایحه بودجه دفاعی مجلس نمایندگان آمریکا به نگرانی‌های گسترده در مورد استفاده آزادانه ترامپ از نیروی نظامی نمی‌پردازد.

لغو قوانین جنگی در خاورمیانه از جمله موضوعات مورد بحث در مذاکرات مجلس نمایندگان و سنا بر سر لایحه بودجه دفاعی است.

هر ۲ مجلس در سال‌های اخیر در دوره‌های که دموکرات‌ها اکثریت را در اختیار داشته‌اند، مصوبه‌هایی برای لغو مجوز جنگ عراق داشته‌اند، اما این مصوبه‌ها به اجرا درنیامده است.

منبع: ایرنا