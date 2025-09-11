وزارت دفاع دولت موقت سوریه اعلام کرد که در حمله نیرو‌های دموکراتیک (قسد) به منطقه‌ای در استان حلب در مرکز سوریه ۲ تن کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه الجزیره قطر، شبکه الاخباریه سوریه در این باره اعلام کرد که روستا‌هایی در حومه شرقی حلب هدف حمله نیرو‌های قسد قرار گرفت.

این رسانه سوری اعلام کرد که به دنبال این اقدام قسد، یگان‌های ارتش سوریه نیز مواضع این گروه را در فرودگاه نظامی الجراح در شرق حلب هدف قرار دادند.

نیرو‌های دموکراتیک سوریه (SDF) تشکل از کردها، عرب‌ها و آشوری‌ها/سریانی‌ها و همچنین برخی نیرو‌های کوچک ارمنی، ترکمان و چچنی است.

منابع محلی سوری چهارم شهریورماه نیز از درگیری‌های مسلحانه نیرو‌های ارتش سوریه مستقر در شهر العشاره و نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) مستقر در نزدیکی سواحل رودخانه فرات در شهرک درنج خبر داده بودند.

همچنین شبکه اخباریه سوریه از زخمی شدن یک نیروی ارتش دولت موقت این کشور بر اثر حمله پهپادی نیرو‌های قسد به اطراف شهر دیر الزور خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های قسد با یک پهپاد انتحاری، یک موضع ارتش دولت موقت سوریه را در حومه دیرالزور هدف قرار دادند.

نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) ۱۳ مردادماه نیز از حمله نیرو‌های تحت امر جولانی رئیس دولت موقت سوریه علیه مواضع نیرو‌های قسد خبر داد.

(قسد) اعلام کرد که با حملات عناصر وابسته به دولت جولانی علیه مواضع خود در روستای «الامام» در منطقه دیرحافر مقابله کرده است.

نیرو‌های دموکراتیک سوریه تاکید کرد که مسئولیت این اقدامات برعهده دمشق است و نیرو‌های دموکراتیک سوریه امروز بیش از هر زمان دیگری آماده پاسخ مشروع هستند.

دیده بان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد که ارتش دولت موقت سوریه توافق آتش بس را نقض کرده و حملات سختی علیه مواضعی در ریف شرقی حلب انجام داده است.

این درحالی است که «مظلوم عبدی» فرمانده نیرو‌های دموکراتیک سوریه (قسد) پیش از این واقعه از توافق با دولت دمشق برای ادغام ۱۰۰ هزار نیروی این گروه در وزارت دفاع سوریه خبر داده بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: دولت سوریه ، ارتش سوریه ، درگیری نظامی
