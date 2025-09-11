باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه چهارشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که لاوروف در تماسی تلفنی با «محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با رهبران و مردم این کشور ابراز همبستگی کرد.

این بیانیه افزود: لاورف بر محکومیت قاطع این اقدام تهاجمی تاکید کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی حمله‌ای غیرقابل قبول به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دوست قطر خواند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در تماس تلفنی لاوروف با همتای قطری «نگرانی جدی نسبت به اقدامات اسرائیل که خطر بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه را در پی دارد، ابراز شد.»

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حمله، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی برانگیخت.

منبع: ایرنا