«سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه حمله اسرائیل به دوحه قطر را قاطعانه محکوم کرد و هشدار داد که چنین اقداماتی بی‌ثباتی در خاورمیانه را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از تاس، وزارت خارجه روسیه چهارشنبه شب در بیانیه‌ای اعلام کرد که لاوروف در تماسی تلفنی با «محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی» نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با رهبران و مردم این کشور ابراز همبستگی کرد.

این بیانیه افزود: لاورف بر محکومیت قاطع این اقدام تهاجمی تاکید کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی حمله‌ای غیرقابل قبول به حاکمیت و تمامیت ارضی کشور دوست قطر خواند.

وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که در تماس تلفنی لاوروف با همتای قطری «نگرانی جدی نسبت به اقدامات اسرائیل که خطر بی‌ثباتی بیشتر در خاورمیانه را در پی دارد، ابراز شد.»

اسرائیل روز سه شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ به اماکن مسکونی شماری از اعضای دفتر جنبش حماس در دوحه قطر حمله کرد و در بیانیه‌ای مسئولیت این حمله هوایی تروریستی را بر عهده گرفت. هدف از این حمله، ترور رهبران حماس اعلام شده که به منظور برگزاری نشستی در دوحه، پایتخت قطر گردهم آمده بودند.

حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اقامتگاه و محل نشست اعضای دفتر سیاسی حماس در دوحه پایتخت قطر، موجی گسترده از واکنش‌ها و محکومیت‌ها را در سطح منطقه‌ای و جهانی برانگیخت.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت خارجه روسیه ، حمله اسرائیل ، دوحه قطر
خبرهای مرتبط
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
واکنش قطر به تهدیدات نتانیاهو: میزبانی دوحه از حماس در چارچوب تلاش برای صلح است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
پدافند هوایی یمن حملات اسرائیل به صنعا و الجوف را خنثی کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
آخرین اخبار
حمله موشکی یمن به اسرائیل
شهادت ۷۲ فلسطینی در حملات ارتش صهیونیستی به غزه
اتحادیه اروپا: روسیه ثبات منطقه‌ای و صلح بین‌المللی را تهدید می‌کند
لاوروف حمله اسرائیل به قطر را قاطعانه محکوم کرد
انتقاد صدراعظم آلمان از حمله رژیم صهیونیستی به قطر و اعلام آمادگی برای تحریم تل آویو
درگیری بین نیرو‌های قسد و ارتش سوریه ۲ کشته و سه زخمی برجای گذاشت
مجلس نمایندگان آمریکا با بودجه نظامی ۸۹۳ میلیارد دلاری موافقت کرد
واکنش قطر به تهدیدات نتانیاهو: میزبانی دوحه از حماس در چارچوب تلاش برای صلح است
امارات حضور اسرائیل در کنفرانس امنیتی دبی را ممنوع کرد
رایزنی تلفنی مکرون با ترامپ و امیر قطر درباره تحولات خاورمیانه
آلمان، روسیه را به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه بالتیک متهم کرد
واکنش ترامپ به ورود پهپاد‌های روسیه به حریم هوایی لهستان
اختلافات عمیق در دیدار هرتزوگ و استارمر در لندن
ترامپ: چارلی کرک درگذشت
حزب‌الله لبنان حمله رژیم صهیونیستی به یمن را محکوم کرد
ادعای نماینده آمریکا در شورای حکام: آماده‌ایم با حسن‌نیت با ایران مذاکره کنیم
زلنسکی: باید یک سپر هوایی موثر بر فراز اروپا ایجاد کنیم
تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های نپال به ۳۰ نفر رسید
قطر: پاسخ جمعی به تجاوز اسرائیل در دست بررسی است
ادامه وقاحت نتانیاهو: مقامات حماس را از قطر اخراج کنید
استقبال سازمان ملل از توافق ایران و آژانس
هفته وحدت فرصتی برای بازشناسی پیامبر + فیلم
شهدای مدافع حرم؛ پیوند ایران و افغانستان در برابر تفرقه دشمن + فیلم
جشن خانوادگی امت احمد در مشهد برگزار شد + فیلم
دستکم ۳۵ شهید و ۱۳۱ زخمی در حملات اسرائیل به صنعا
جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد حملات قطر به تعویق افتاد
حماس: اقدامات اسرائیل تهدیدی برای کل خاورمیانه است
روسیه ادعای نقض حریم هوایی لهستان را رد کرد
کانادا در روابط خود با اسرائیل بازنگری می‌کند
بیش از ۳۰۰ نفر در جریان ناآرامی‌ها در فرانسه بازداشت شدند