باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس صالحی که به دعوت رسمی اولگا لوبیموا همتای روسی خود به سن‌پترزبورگ سفر کرده است، در دیدار با وی به ملاقات روسای جمهور دو کشور در حاشیه اجلاس شانگهای در چین اشاره کرد.

صالحی با اشاره به اینکه دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ایران و روسیه یکی از طولانی‌ترین ملاقات‌های دوجانبه مقامات بلندپایه در حاشیه اجلاس شانگهای بود، این موضوع را نشانه توجه سران دو کشور به توسعه مناسبات بود.

در این دیدار که با حضور معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو برگزار شد، وزیر فرهنگ روسیه با ابراز خرسندی از حضور همتای ایرانی خود در اجلاس مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد، مراتب قدردانی خود را از برگزاری مطلوب رویداد‌های هفته فرهنگی روسیه در ایران اعلام کرد.

لوبیموا در ادامه با اشاره به نامزدی کازان به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۲۶ میلادی، حمایت جمهوری اسلامی ایران از این رویداد را خواستار شد.

وزیران فرهنگ ایران و روسیه در این دیدار به بررسی نتایج دیدار خردادماه خود در تهران در راستای تحقق معاهده جامع راهبردی پرداختند و پیشنهاد‌هایی را در این راستا بررسی کردند.

در این نشست پیشنهاد شد که هفته فرهنگی ایران در روسیه در سال ۲۰۲۶ میلادی برگزار شود که طرفین موافقت خود را با این موضوع اعلام کردند.

وزیر فرهنگ روسیه در این باره گفت: پس از برگزاری موفقیت‌آمیز هفته فرهنگی روسیه در ایران، طرف روسی برای برپایی رویداد روز‌های فرهنگی ایران در روسیه در سال ۲۰۲۶ آماده می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر چهارشنبه با هدف شرکت در یازدهمین مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد و رایزنی درباره توسعه مناسبات فرهنگی ایران و روسیه وارد سن‌پترزبورگ شد.

مجمع بین‌المللی فرهنگ‌های متحد روز‌های پنجشنبه و جمعه (۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۴۰۴) با حضور وزیران فرهنگ و نمایندگان ارشد بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی برگزار می‌شود. نشست عمومی این مجمع قرار است پنجشنبه با حضور ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه برگزار شود.