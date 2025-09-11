۷ کشتی‌گیر ایرانی در جریان رقابت‌های قهرمانی جهان برای تیم‌های دیگر به میدان خواهند رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از روز شنبه در زاگرب پایتخت کرواسی آغاز می‌شود. در این رقابت ها، ۶ آزاد و فرنگی‌کار ایرانی برای کشور‌های دیگر و یک فرنگی‌کار ایرانی نیز برای تیم پناهندگان به روی تشک خواهند رفت.

در کشتی آزاد و در وزن ۶۵ کیلوگرم، پیمان بیابانی که سابقه کسب مدال طلای جوانان جهان برای ایران را دارد، برای کشور کانادا در مسابقات جهانی کرواسی به میدان می‌رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم، محمد متقی‌نیا برای اسپانیا در مسابقات قهرمانی جهان کشتی می‌گیرد و محسن سیر نیز در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای کشور آلمان مبارزه خواهد کرد.

در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان نیز علی ارسلان دارنده مدال طلای جهان در وزن ۷۲ کیلوگرم برای چندمین سال متوالی برای صربستان مبارزه می‌کند. همچنین عارف محمدی در ۶۳ و شاهین بداغی در وزن ۸۲ کیلوگرم نیز برای تیم قطر به میدان می‌روند.

همچنین جمال والی‌زاده در وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی برای تیم پناهندگان اتحادیه جهانی کشتی مبارزه خواهد کرد.

رقابت های کشتی قهرمانی جهان ، مسابقات کشتی آزاد ، مسابقات کشتی فرنگی
