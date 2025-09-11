شهروندخبرنگار ما فیلمی از خودنمایی مزرعه ذرت در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که دیدن آن خالی از لطف نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ذرت دانهدار (بلال) از محصولات استراتژی و منحصربهفرد شهرستان اهر محسوب میشود که با نام (اهر مکه سی معروف) است. این محصول شاخص و بومی به دلیل عطر و طعم ویژهای که دارد از شهرت کشوری برخوردار بوده و در کنار تازه خوری کام هر مسافری را شیرین میکند. این محصول بومی شهرستان اهر به لحاظ رعایت ایمنی غذایی و سالم بودن محصول، مشتریان زیادی دارد. در فصل تابستان که زمان برداشت ذرت فرا میرسد در ورودیهای شهرستان اهر، پارک ها، خیابانها و چای کنار به صورت خام و یا پخته شده فروخته میشود و علاوه بر شهروندان اهری، مسافران و هر رهگذری که تابستانها به شهرستان اهر میآیند یا به صورت خام میخرند و با خود به خانهها و شهرشان به عنوان سوغاتی میبرند و یا در همانجا که در منقل و با ذغال پخته میشود با نمک و یا آب نمک تناول میکنند. گفتنی است در مزارع ذرت، آفتاب گردان نیز کشت میشود که هنگام رسیدن جلوه خاصی به مزارع ذرت میدهد.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی
