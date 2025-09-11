باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از آموزش و پرورش؛ موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش در خصوص ورود زبان‌های خارجی به غیر از انگلیسی به مدارس گفت: شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست گذاری و تدوین مقررات در حوزه آموزش عمومی و متوسطه است که مصوبات این شورا لازم الاجراست.

وی با بیان اینکه آموزش زبان‌های خارجی در مدارس از مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش است افزود: عمدتاً در مدارس درس زبان انگلیسی تدریس می‌شود که معلمان آن از قبل در این رشته آموزش دیده و جذب شده‌اند، منتها آنچه در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده، آموزش زبان‌های متعدد و متنوع مانند انگلیسی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، چینی و زبان عربی است.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در این مصوبه عنوان شده اگر شرایط مهیا باشد، دانش آموز می‌تواند درخواست آموزش زبانی غیر از انگلیسی را داشته باشد و به لحاظ قانونی منعی ندارد ادامه داد: این موضوع در حوزه اجرا نیازمند چندین برنامه‌ریزی است؛ محتوای درسی خود را داشته باشند، کتاب تدوین و معلم و نیروی انسانی تربیت شود و از طرفی هم دانش آموزان در یک کلاس به حدی باشند که امکان ارائه درس وجود داشته باشد. البته این موارد در حیطه شورای عالی آموزش و پرورش نیست و جز وظایف حوزه اجراست.

کفاش با بیان اینکه معاونت‌های آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی موظفند برای تحقق این مصوبه اقدامات لازم را پیگیری و انجام دهند گفت: بحث کتاب درسی به عهده سازمان پژوهش است که باید کتاب‌ها را با محتوای این زبان‌ها تدوین کند. موضوع نیروی انسانی باید توسط حوزه مرکز منابع انسانی پیگیری و کار‌ها انجام شود. دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان تلاش کند، همچنین دیگر حوزه‌های مختلف مرتبط با این مصوبه نیز زمینه اجرایی شدن آن را مهیا کنند.

وی در خصوص ورود زبان‌های خارجه به مقطع دبستان نیز گفت: آموزش زبان‌های خارجی فعلاً از دوره اول متوسطه ارائه و به دوره ابتدایی هنوز سرایت نکرده و به صورت رسمی این آموزش‌ها را نداریم، در سند تحول بنیادین هم به عنوان نیمه تجویزی موضوع زبان انگلیسی مطرح شده است. اما اینکه در آینده این آموزش به دوره ابتدایی برسد یا خیر، نیازمند دلایل متقن علمی و پژوهشی است؛ اگر مطالعاتی که در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته به جمع بندی برسد که این آموزش در سنین پایین‌تر انجام شود، موضوع باید در شورای عالی آموزش و پرورش مطرح و در صورت تصویب، ابلاغ می‌شود.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش با بیان اینکه این مطالبه گروهی از اولیاء و دانش‌آموزانیست که متقاضیان آموزش زبان انگلیسی هستند اظهار کرد: باید منافع دانش‌آموز در نظر گرفته شود که آیا این موضوع به نفع دانش آموز است؟، باید صاحب نظران، این موضوع را ابراز نظر کنند و بر اساس مطالعات متقن علمی و پژوهشی، تصمیمی که مبنای دقیق علمی دارد برای آن بگیرند و بعد در شورای عالی مطرح کنند.