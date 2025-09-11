کاروان پیاده بسیجیان شهرستان بافق یزد در شانزدهمین روز از سفر عاشقانه خود به سمت حرم امام رضا (ع)، دیروز به شهرستان فردوس رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کاروان پیاده بسیجیان بیت الرضا بافق یزد در شانزدهمین روز از سفر یک ماهه خود دیروز وارد فردوس شد.

۱۲۰ عاشق دلداده این کاروان ۱۳ روز دیگر مهمان صحن و سرای امام رضا (ع) خواهند بود.

این سی و دومین سفر پیاده این کاروان است.

بزرگترین فرد این کاروان ۸۴ سال سن دارد و کوچکترین فرد کاروان نیز ۱۴ ساله است.

یکی از اعضای کاروان می‌گوید: به عشق امام رضا پا در این مسیر گذاشته‌ایم.

بیشتر بخوانید

او ادامه می‌دهد: هدف اصلی این است که سنت‌هایی که برای زیارت اهل بیت بوده احیا شود و همچنین تزکیه شدن در این مسیر اهمیت زیادی دارد.

اینجا قدم‌ها با ذکر یا رضا برداشته می‌شود؛ غبار راه سجاده عاشقی است و دل‌ها قبله گاه نگاه خورشید.

این کاروان‌ها با پای دل آمده‌اند تا در آسمان مهربان‌ترین امام آرام گیرند؛ راهی که آغازش کویر است و پایانش حرم.

برچسب ها: کاروان پیاده ، حرم امام رضا (ع)
خبرهای مرتبط
۱۶۶ هیأت مذهبی خراسان جنوبی به مشهد مقدس می‌روند
کاروان انصارالحسین به طبس رسید
گام‌های عاشقانه عزاداران امام رضا (ع) در مسیر ۳۰ کیلومتری شاهرخت زیرکوه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلم کوتاه «حجی غلام»؛ سفری به دل کویر و فرهنگ سرایان
پیچیدن عطر سیب در خضری دشت بیاض
دلدادگان امام رضا (ع) در جاده عشق
آخرین اخبار
دلدادگان امام رضا (ع) در جاده عشق
پیچیدن عطر سیب در خضری دشت بیاض
فیلم کوتاه «حجی غلام»؛ سفری به دل کویر و فرهنگ سرایان
اهدای کتاب به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی