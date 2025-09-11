کاروان پیاده بسیجیان شهرستان بافق یزد در شانزدهمین روز از سفر عاشقانه خود به سمت حرم امام رضا (ع)، دیروز به شهرستان فردوس رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - کاروان پیاده بسیجیان بیت الرضا بافق یزد در شانزدهمین روز از سفر یک ماهه خود دیروز وارد فردوس شد.
۱۲۰ عاشق دلداده این کاروان ۱۳ روز دیگر مهمان صحن و سرای امام رضا (ع) خواهند بود.
این سی و دومین سفر پیاده این کاروان است.
بزرگترین فرد این کاروان ۸۴ سال سن دارد و کوچکترین فرد کاروان نیز ۱۴ ساله است.
یکی از اعضای کاروان میگوید: به عشق امام رضا پا در این مسیر گذاشتهایم.
او ادامه میدهد: هدف اصلی این است که سنتهایی که برای زیارت اهل بیت بوده احیا شود و همچنین تزکیه شدن در این مسیر اهمیت زیادی دارد.
اینجا قدمها با ذکر یا رضا برداشته میشود؛ غبار راه سجاده عاشقی است و دلها قبله گاه نگاه خورشید.
این کاروانها با پای دل آمدهاند تا در آسمان مهربانترین امام آرام گیرند؛ راهی که آغازش کویر است و پایانش حرم.