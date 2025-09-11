باشگاه خبرنگاران جوان -محمد مدادی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست گفت: حفاظت از محیط زیست نیازمند اقناع و آموزش است و مدرسهها و جامعه مخاطب آموزش و پرورش نیز یکی گروههای هدف در این راستا به شمار میرود که در این رابطه طرح ملی محیط یار قرار است از ابتدای مهرماه آغاز شود.
وی بیان کرد: هفته گذشته نیز نشست مشترکی در این راستا با آموزش و پرورش در مشهد برگزار شد و برنامهریزیهای لازم برای اجرایی شدن طرح به صورت جدی در سطح مدارس کشور انجام گرفته است تا امسال در ۲۰ درصد مدارس ابتدایی کشور برگزار گردد.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طرح ملی محیط یار قرار است با همکاری مراقبین سلامت به اجرا درآید تا در قالب این طرح دانشآموزان علاقهمندان به مسائل زیست محیطی شناسایی شوند و در کارهای گروهی با موضوعات زیست محیطی مشارکت نمایند.
وی با اشاره به اینکه قرار است دانشآموزان آموزش دیده سایرین را نیز در راستای حفاظت از محیط زیست راهبری کنند، عنوان کرد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته امیدواریم طرح ملی محیط یار در پنج سال آینده پوشش کامل پیدا کند و در همه مدارس کشور اجرایی شود.
آموزش حفاظت از محیط زیست وارد سرفصل آموزشی مدارس میشود
مدادی اضافه کرد: در کنار این طرح آموزش غیررسمی در مدارس در قالب فوق برنامه قرار است اجرا شود و در این راستا تدوین کتاب درس ملی محیط زیست در دستور کار قرار دارد؛ به این مفهوم که نقش راه آموزش رسمی حفاظت از محیط زیست را در مقاطع مختلف تحصیلی ترسیم میکند تا بر اساس آن مطالب مرتبط وارد سرفصل دروس آموزشی شود.
وی تصریح کرد: بر این باور هستیم که آموزش را باید از سنین پایه (پیش دبستانی و دبستانی) آغاز کرد تا بتوانیم رفتارهای دوستدار محیط زیست را در جامعه نهادینه کنیم و امیدواریم که این طرح بتواند موفق شود و البته که در این مسیر چالشهای متعددی را نیز میتوان متصور شد.
رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیطبان سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه تشریح کرد: در وهله نخست آموزش یک فرایند مستمر است و نمیتوان با رویدادهای مقطعی انتظار تغییر رفتار را در سطح جامعه مشاهده کرد؛ بر این اساس به طور نتیجهگیری در حوزههای آموزشی نیازمند زمان است و طرحها باید از یک قوام و استمرار منطقی برخوردار باشند که نتیجه مطلوبی از آنها کسب کنیم.
وی افزود: از سوی دیگر جامعه مخاطب بسیار گسترده است، به طوری که جمعیت دانشآموزی بسیار زیادی داریم و اینها نیازمند برنامهریزیهای دقیقتر، گستردهتر و اعتبارات بیشتر است و تحقق آنها چالشهای مهمی در راه پیشبرد چنین طرحهای آموزشی محسوب میشود.
مدادی بیان کرد: با این وجود از آنجایی که طرح ملی محیط یار با هماهنگی کامل وزارت آموزش و پرورش قرار است آغاز شود، امیدواریم به تدریج جزو برنامههای رسمی آموزشی مدارس قرار بگیرد و البته به طور طبیعی نمیتوان در این زمینه با اجبار پیش رفت، اما برنامهریزیها طوری انجام شده است که در نهایت مباحث مرتبط با حفاظت از محیط زیست جزو برنامههای درسی آموزش در مدارس قرار بگیرد.