شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از پایان اردوی تاکتیکی رزمندگان و بسیجیان شهرستان صالح آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی ۴۸ ساعته تاکتیکی رزمندگان محور عملیاتی شهید کاوه با اجرای موفقیت آمیز ماموریتها در منطقه عملیاتی صالح آباد به پایان رسید. در این اردوی تاکتیکی که با برنامه ریزی دقیق ستاد محور عملیاتی شهید کاوه برگزار شد، گردانهای سوم پیاده اسدالله، فاتحین، تکاور و ۱۶ امام حسین (ع) در شرایطی کاملاً مشابه با عرصه نبرد واقعی مورد آزمایش قرار گرفتند. هدف اصلی از اجرای این اردوی فشرده، ارتقای سطح توان رزمی، افزایش هماهنگی بین یگانها و آماده سازی نیروها برای مقابله با هرگونه تهدید و سناریوی محتمل در میدان نبرد بود. یگانهای حاضر در اردو در مدت ۴۸ ساعت، موفق به اجرای چندین عملیات تخصصی و پیچیده در محیطهای شبیه سازی شده و نفوذ در خطوط دشمن و اجرای حملات سریع و برق آسا شدند که همه این مانورها با موفقیت کامل و مطابق با زمان بندی پیش بینی شده به انجام رسید.
این سطح از آمادگی و هماهنگی، پیام واضحی برای دشمنان است که بدانند رزمندگان اسلام در هر شرایطی آماده دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران و امنیت میهن عزیزمان هستند.
