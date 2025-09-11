باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمدرضا وکیل زاده، مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش حادثه غرق شدگی ۲ کودک در استخر کشاورزی روستای بیغرد از توابع شهرستان خنج نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شدند.

او افزود: خانواده پس از مطلع شدن از غرق شدن ۲ کودک، بلافاصله به سمت پایگاه اورژانس بیغرد حرکت کردند و همزمان با تماس تلفنی با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، ۲ پایگاه اورژانس بیغرد و خنج به صورت هم‌زمان فعال شدند.

وکیل زاده تصریح کرد: تیم اورژانس در مسیر، کودکان را تحویل گرفت و با توجه به وضعیت علائم حیاتی، ایست قلبی - تنفسی هر ۲ تأیید و عملیات احیای قلبی - ریوی بلافاصله آغاز شد؛ در ادامه، آمبولانس اعزامی از پایگاه خنج نیز به عملیات پیوست و روند احیا تا بیمارستان ادامه پیدا کرد.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: با وجود تلاش‌های مستمر نیرو‌های اورژانس، جان پسر بچه ۸ ساله تبعه غیرایرانی و پسر بچه ۷ ساله ایرانی نجات نیافت و هر ۲ جان خود را از دست داده بودند.