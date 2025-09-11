باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان» که صبح امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ به منظور انجام سفری یک روزه به اردبیل سفر کرده است، در نشست توسعه عدالت آموزشی این استان، ضمن تسلیت مجدد شهادت جمعی از هموطنان عزیز در تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان، تصریح کرد: فرزندان ایران زمین معدنی از طلا بلکه با ارزش‌تر از آن هستند، فقط باید کسی آنرا بکاویم و به ظهور برسانیم. این ما هستیم که باید پتانسیل درونی این بچه‌ها را به عمل و ظهور برسانیم.

رئیس‌جمهور گفت: اگر بتوانیم پتانسیل بچه‌ها را به عمل تبدیل کنیم، فردا مملکتی در عالی‌ترین شکل ممکن خواهیم داشت و اگر نتوانیم در بدترین حالت ممکن قرار خواهیم داشت.

وی افزود: اینکه تصور کنیم افتتاح جاده و راه و سد، خبر است، تصوری اشتباه است چرا که خبر در این بچه‌ها و انسان‌ها و ظرفیت‌های نهفته است. اینها هستند که فردای این کشور را می‌سازند. باید بر روی انسان‌ها درست سرمایه‌گذاری کنیم که پتانسیل آنها بروز پیدا کند.

پزشکیان با ابراز تاسف از عدم ظهور بسیاری از توانمندی‌ها در کشور، اظهار داشت: اگر آموزش‌های مدرسه با دیدن، شنیدن، گفتن و عمل کردن توام کنیم، یادگیری ماندگاری ایجاد خواهد شد و روز به روز خود را توانمندتر و تازه‌تر می‌کند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: متاسفانه یاد نگرفتیم که نیروها و توانمندی‌های خود را هم‌افزا کنیم به همین دلیل جمع شدن ما به جای ایجاد همگرایی تفرقه ایجاد می‌کند، تصور می‌کنیم هر چه گفتیم دیگران باید بپذیرید در صورتی که ممکن است دیگری چیزی بگوید که داشته ذهنی ما ارتقا یابد. امروز من رئیس‌جمهور هستم و هرچه بگویم همه می‌پذیرند اما دیروز (قبل از ریاست جمهوری) که صحبت می‌کردم حتی فرماندار نیز نمی‌پذیرفت، در صورتی که این رویکرد درست نیست.

وی ادامه داد: مدرسه، دبیرستان و دانشگاه، محلی است که آینده کشور، فرهنگ، ‌تعهد و باور ما را می‌سازد و لذا حق نداریم در مدرسه فقط تئوری بگوییم؛ فرزندان ما باید ببینید و تنها در این صورت است که می‌توانند یاد بگیرند و دیگر فراموش نکنند.

پزشکیان با اشاره به خاطرات دوران نمایندگی مجلس خود، گفت: وقتی که برای صحبت در صحن مجلس فقط هفت دقیقه فرصت داشتم، شاید ۲ هفته فکر می‌کردم که چه بگویم، چگونه بگویم که برداشت دیگری صورت نگیرد اما در انجام کار حرفه‌ای خود به عنوان یک پزشک با این مشکل مواجه نبودم. متاسفانه به جای کمک به یکدیگر و نقد دوستانه، با هدف تخریب نقد می‌کنیم. عده‌ای می‌گویند که اینها بلد نیستند، من بارها اعلام کردم و اکنون نیز اعلام می‌کنم که هر کس می‌تواند مشکلات ناترازی‌ها، کشاورزی و ... را حل کند،‌ این گوی و این میدان، بیاید و به ما کمک کند.

رئیس‌جمهور مشکل امروز کشور را دانستن، فهمیدن و مهارت اجرا دانست و تاکید کرد: بین علم، فهم و توانمندی، سالها فاصله است؛ اینکه بدانی، درک کنی و بتوانی و بخواهی کاری انجام دهی، سالها فاصله است. توسعه کشور نامتناسب است و این مساله کاملا روشن است.

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در جریان یک سفر رسمی استانی وارد اردبیل شد.

دکتر پزشکیان در جریان سفر به اردبیل در نشست‌های توسعه عدالت آموزشی و جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل حضور خواهد یافت.

نشست با سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل و فعالان فرهنگی و اجتماعی از دیگر برنامه‌های سفر رییس جمهور در اردبیل است.

پیش تر استاندار اردبیل اعلام کرده بود که بهره مندی از حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از اعتبارات سفر رئیس‌جمهوری برای این استان هدف گذاری و احیای ظرفیت‌های مختلف استان نیز در آن لحاظ شده است.

