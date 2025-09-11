لیگ برتر پرتغال، کریستیانو رونالدو را به عنوان بزرگترین بازیکن تمام دوران این لیگ معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو در مراسم گالای لیگ پرتغال که روز چهارشنبه در پورتو برگزار شد، با دریافت جایزه بزرگترین بازیکن تمام دوران، مورد تقدیر قرار گرفت. در این برنامه لیگ پرتغال او را به عنوان چهره‌ای اجتناب‌ناپذیر در ورزش و الگوی میلیون‌ها نفر توصیف و از تأثیر بی‌نظیر او بر فوتبال قدردانی کرد.

رونالدو، اسطوره رئال مادرید و پرتغال که در حال حاضر برای النصر عربستان بازی می‌کند، این جایزه را از طریق پیام ویدیویی دریافت کرد و در آنجا از او قدردانی کرد.

این بازیکن ۴۰ ساله گفت: من از همه هم‌تیمی‌هایم که در طول دوران حرفه‌ای‌ام به من کمک کردند تا این جایزه فوق‌العاده را کسب کنم، سپاسگزارم. همچنین می‌خواهم از همه مربیان و همه کسانی که در این راه به من کمک کردند تا بهتر و بهتر شوم، تشکر کنم.

این لیگ از اخلاق کاری، رقابت‌پذیری و قاطعیت او تمجید و تأکید کرد که میراث او فراتر از آمار است و جایگاه او را به عنوان بزرگترین بازیکن تمام دوران تثبیت می‌کند. رونالدو ۹۴۳ گل در دوران حرفه‌ای خود به ثمر رسانده و در صدر جدول گلزنان جهان قرار دارد. با این حال، وقتی صحبت از بهترین بازیکن تاریخ می‌شود، او همیشه توسط بسیاری از کسانی که لیونل مسی، اسطوره بارسلونا و آرژانتین را ترجیح می‌دهند، در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

کریستیانو رونالدو رکورد خود را به عنوان بازیکنی با بیشترین گل ملی ارتقا داد و در ۲۲۲ بازی ۱۴۰ گل به ثمر رساند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کریستیانو رونالدو ، لیگ پرتغال
خبرهای مرتبط
رونالدو با اختلاف بهترین ستاره لیگ عربستان
الاهلی قهرمان سوپرجام عربستان شد/ ناکامی دوباره رونالدو در کسب جام
شکست النصر باوجود دبل کریستیانو رونالدو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
داور انگلیسی به تهیه تصویر غیراخلاقی از یک کودک متهم شد
پایان کار بوکسور‌های ایرانی در مسابقات جهانی/ حبیبی‌نژاد مغلوب قهرمان المپیک شد
مبارزه ۷ کشتی‌گیر ایرانی برای کشور‌های دیگر در قهرمانی جهان
پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان/ موحد «کبیر» در بین برترین‌ها
تیم ملی با بازی برابر تیم‌های سطح پایین در کافا افت کرد/ با تغییر سرمربی به زمان کی روش بر می‌گردیم
پرسپولیس تمایلی به جذب مدافع سابق منچستر سیتی ندارد
رونالدو بزرگترین بازیکن تمام دوران لیگ پرتغال شد
آخرین اخبار
رونالدو بزرگترین بازیکن تمام دوران لیگ پرتغال شد
پرافتخارترین کشتی‌گیران جهان/ موحد «کبیر» در بین برترین‌ها
مبارزه ۷ کشتی‌گیر ایرانی برای کشور‌های دیگر در قهرمانی جهان
پرسپولیس تمایلی به جذب مدافع سابق منچستر سیتی ندارد
تیم ملی با بازی برابر تیم‌های سطح پایین در کافا افت کرد/ با تغییر سرمربی به زمان کی روش بر می‌گردیم
داور انگلیسی به تهیه تصویر غیراخلاقی از یک کودک متهم شد
پایان کار بوکسور‌های ایرانی در مسابقات جهانی/ حبیبی‌نژاد مغلوب قهرمان المپیک شد
تلاشی برای بی‌اثر کردن محرومیت‌های داخلی در بدنسازی
منیر الحدادی رسما استقلالی شد
پیاتزا: هیچ مسابقه‌ای پیش از آغاز آسان نیست/ فقط باید کار خودمان را انجام دهیم
عمر مرموش دربی منچستر را از دست داد
دانش‌دوست: بازیکنان ایران شرایط روحی و روانی خوبی دارند/ سطح قهرمانی جهان خیلی بالاتر از لیگ ملت‌ها است
کاظمی: به شرایط آرمانی برای قهرمانی جهان نزدیک شدیم
مسابقات بین‌المللی رولبال عمان؛ شروع طوفانی نماینده ایران
پیروزی تیم والیبال ایران در بازی دوستانه با آلمان
جانشین بیرانوند در تراکتور رونمایی شد
بلاتکلیفی استقلال در انتخاب ورزشگاه میزبان/ پارس یا شهرقدس؟
ورزشگاه خانگی استقلال و تراکتور در آسیا مشخص شد
مصر، تونس و فیلیپین حریفان ایران در مرحله گروهی والیبال قهرمانی جهان
رد پیشنهاد نجومی تیم اماراتی توسط طارمی
الحدادی: مشتاقم تا هر چه زودتر هواداران استقلال را ببینم
منیر الحدادی از امروز در تمرین استقلال
AFC: جوانان ایران با اعتماد به نفس بالا امارات را شکست دادند
آبتین عطاخان، قهرمان شطرنج ایران شد
برتری تیم کانوپولو ایران مقابل هنگ‌کنگ
گل‌خندان در تپانچه ۱۰ متر جام‌جهانی پنجم شد
چراغپور: تیم ملی در مسابقات کافا دچار ساده انگاری شد/ جوانگرایی را بعد از بازی با انگلیس باید شروع می‌کردند