لیگ برتر پرتغال، کریستیانو رونالدو را به عنوان بزرگترین بازیکن تمام دوران این لیگ معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کریستیانو رونالدو در مراسم گالای لیگ پرتغال که روز چهارشنبه در پورتو برگزار شد، با دریافت جایزه بزرگترین بازیکن تمام دوران، مورد تقدیر قرار گرفت. در این برنامه لیگ پرتغال او را به عنوان چهره‌ای اجتناب‌ناپذیر در ورزش و الگوی میلیون‌ها نفر توصیف و از تأثیر بی‌نظیر او بر فوتبال قدردانی کرد.

رونالدو، اسطوره رئال مادرید و پرتغال که در حال حاضر برای النصر عربستان بازی می‌کند، این جایزه را از طریق پیام ویدیویی دریافت کرد و در آنجا از او قدردانی کرد.

این بازیکن ۴۰ ساله گفت: من از همه هم‌تیمی‌هایم که در طول دوران حرفه‌ای‌ام به من کمک کردند تا این جایزه فوق‌العاده را کسب کنم، سپاسگزارم. همچنین می‌خواهم از همه مربیان و همه کسانی که در این راه به من کمک کردند تا بهتر و بهتر شوم، تشکر کنم.

این لیگ از اخلاق کاری، رقابت‌پذیری و قاطعیت او تمجید و تأکید کرد که میراث او فراتر از آمار است و جایگاه او را به عنوان بزرگترین بازیکن تمام دوران تثبیت می‌کند. رونالدو ۹۴۳ گل در دوران حرفه‌ای خود به ثمر رسانده و در صدر جدول گلزنان جهان قرار دارد. با این حال، وقتی صحبت از بهترین بازیکن تاریخ می‌شود، او همیشه توسط بسیاری از کسانی که لیونل مسی، اسطوره بارسلونا و آرژانتین را ترجیح می‌دهند، در رتبه دوم قرار می‌گیرد.

کریستیانو رونالدو رکورد خود را به عنوان بازیکنی با بیشترین گل ملی ارتقا داد و در ۲۲۲ بازی ۱۴۰ گل به ثمر رساند.

منبع: ایرنا