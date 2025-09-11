هواشناسی مازندران با صدور هشدار سطح نارنجی، هرگونه فعالیت دریایی و شنا در دریای خزر را ممنوع اعلام کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - هواشناسی مازندران با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد با تقویت جریانات شمالی تا روز شنبه ۲۲ شهریور دریای خزر با وزش باد به نسبت شدید مواج خواهد شد و برای فعالیت دریایی ناامن می‌شود.

بیشینه سرعت وزش باد تا ۱۸ متر بر ثانیه خواهد رسید که این امر باعث شکل گیری ۲.۴ تا ۳.۸ متری می‌شود و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نخواهد بود.

هواشناسی مازندران، غرق شدن قایق ها، شناور‌های گردشگری و شناگر‌ها و شناور‌های صیادی، احتمال آسیب دیدن شناور‌های بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناور‌ها و اختلال در ورود و خروج شناور‌ها به حوضچه بنادر را اثر مخاطره این سامانه ناپایداری دریایی اعلام و نسبت به وقوع آنها در طی این مدت هشدار داد.

هواشناسی در این اخطاریه سطح نارنجی، فعالیت‌های شنا و گردشگری، صیادی، فعالیت‌های حمل و نقل و دریانوردی را ممنوع اعلام کرد.

منبع:هواشناسی مازندران

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، دریای خزر
خبرهای مرتبط
شنا در دریای خزر ممنوع شد
ممنوعیت شنا در دریای خزر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران تا شنبه ادامه دارد
بازداشت متهم اصلی حادثه ضرب و جرح مامور منابع طبیعی آمل
شنا و آب تنی در دریای خزر ممنوع شد
آخرین اخبار
شنا و آب تنی در دریای خزر ممنوع شد
بازداشت متهم اصلی حادثه ضرب و جرح مامور منابع طبیعی آمل
محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران تا شنبه ادامه دارد
حضور تیم منصف مازندران در مسابقات بین‌المللی اسکیت رولبال عمان
ورود دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف مالکیت کارخانه نساجی
هشدار نارنجی در دریای خزر؛ شنا ممنوع شد
کاسپین نور قهرمان گروه نخست هندبال ساحلی نوجوانان کشور
هشدار سیل در مازندران