بررسی سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می دهد هوای هشت شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای شادگان۱۷۰، گتوند۱۸۱، ماهشهر۱۵۵و هندیجان ۱۷۵ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی است.

همچنین شاخص کیفی هوا در شهر های آبادان ۱۱۶، آغاجری ۱۳۱، بهبهان ۱۱۹ و رامهرمز ۱۰۵ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

استان خوزستان ۲۶ ایستگاه پایش کیفی هوا دارد.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور

