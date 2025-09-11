۱۰ مقصد جذاب برای ماجراجویی در تعطیلات آخر هفته

باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین روز‌های تابستان ۱۴۰۴، با تعطیلات آخر هفته، فرصتی استثنایی برای فرار از روزمرگی و کشف مقاصد کمتر شناخته‌شده ایران فراهم می‌کند. در همین راستا، ۱۰ مقصد بکر و جذاب به شما معرفی می‌شود که ترکیبی از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و ییلاقی‌اند و برای سفر‌های کوتاه‌مدت مناسبند. این مناطق، که از ازدحام مقاصد معروف دورند، شما را به تجربه‌ای اصیل از تاریخ، فرهنگ و طبیعت ایران دعوت می‌کنند. چه به دنبال آرامش در ییلاقات خنک باشید، چه علاقه‌مند به کاوش در آثار باستانی یا ماجراجویی در طبیعت، این مقاصد تجربه‌ای خاطره‌انگیز برای آخرین تعطیلات تابستانی رقم می‌زنند.

۱. قلعه بابک: دژ مقاومت در آذربایجان شرقی

قلعه بابک، در ۵۰ کیلومتری کلیبر، دژی تاریخی در ارتفاعات ارسباران است که پایگاه بابک خرمدین بود. برای رسیدن به این نقطه، از تبریز به سمت کلیبر و سپس قلعه بروید؛ سفری حدود ۳ ساعت با خودرو و پیاده‌روی یک‌ساعته.

هوای خنک ارتفاعات (۱۸-۲۳ درجه) و چشم‌انداز‌های جنگلی، فضایی ایدئال برای کاوش تاریخی و عکاسی فراهم می‌کنند. پارکینگ محدود و رستوران‌های کلیبر با غذا‌هایی مثل کباب و دیزی موجودند. مسیر پله‌ای شیب‌دار است؛ کفش مناسب بپوشید. قلعه بابک، با تاریخ حماسی‌اش، شما را به سفری در دل مقاومت ایرانی می‌برد.

۲. تنگه چاهکوه: شگفتی زمین‌شناسی در قشم

تنگه چاهکوه، در ۷۰ کیلومتری قشم، دره‌ای با صخره‌های عجیب و چاه‌های طبیعی است. اگر از بندرعباس، با کشتی به قشم و سپس چاهکوه بروید، سفری حدود ۲ ساعت در پیش دارید. عکاسی و پیاده‌روی در خنکی صبح (۲۴-۲۸ درجه) از بهترین فعالیت‌هایی است که می‌توان در این منطقه داشت.

رستوران‌های قشم با غذا‌های محلی مثل قلیه‌ماهی پذیرای شما هستند. آب کافی و کرم ضدآفتاب همراه داشته باشید.

۳. ییلاق اولسبلنگاه: پناهگاه تابستانی ماسال

ییلاق اولسبلنگاه، در ۲۵ کیلومتری ماسال، ییلاقی خنک با کلبه‌های چوبی است. اگر از رشت به ماسال و سپس اولسبلنگاه بروید، حدود ۲ ساعت در راه هستید. هوای خنک (۱۸-۲۲ درجه)، پیاده‌روی و عکاسی از جاذبه‌هاست. اقامتگاه‌های بوم‌گردی و غذا‌های محلی مثل ترش‌واش موجودند. مسیر‌های خاکی ناهموارند؛ کفش مناسب بپوشید. اولسبلنگاه، با آرامش ییلاقی‌اش، پناهگاهی تابستانی است.

۴. روستای گرمه: واحه‌ای در کویر

روستای گرمه، در ۴۰ کیلومتری خور (اصفهان)، واحه‌ای بکر در دل کویر مرکزی است. از تهران، از طریق جاده سمنان-دامغان به خور و سپس گرمه بروید؛ سفری حدود ۶ ساعت.

شترسواری، عکاسی از نخلستان‌ها و لذت از خنکی شب‌های کویری (۲۰-۲۴ درجه) از فعالیت‌هاست. اقامتگاه‌های بوم‌گردی و غذا‌های محلی مثل خرماپلو موجودند. گرمای روز شدید است؛ کلاه و آب کافی همراه داشته باشید. سفر به گرمه، با آرامش کویری‌اش، تجربه‌ای منحصر‌به‌فرد است.

۵. روستای کندلوس: بهشت تاریخی مازندران

روستای کندلوس، در ۷۵ کیلومتری جنوب شرقی نوشهر، ییلاقی بکر در دل البرز است که با خانه‌های سنگی و موزه مردم‌شناسی‌اش شناخته می‌شود. از تهران، از طریق جاده چالوس به نوشهر و سپس کندلوس حرکت کنید؛ سفری حدود ۳.۵ ساعت.

در تابستان، هوای خنک (۱۸-۲۲ درجه) و مناظر سرسبز، فضایی عالی برای پیاده‌روی، عکاسی و بازدید از موزه فراهم می‌کند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی و رستوران‌های محلی با غذا‌هایی مثل کباب ترش و باقالی‌قاتوق موجودند. مسیر‌های روستایی ممکن است ناهموار باشند؛ کفش مناسب بپوشید. کندلوس، با تاریخ و طبیعتش، پناهگاهی آرام برای تعطیلات است.

۶. آبشار لاتون: بلندترین آبشار گیلان

آبشار لاتون، در ۱۵ کیلومتری آستارا، با ۱۰۵ متر ارتفاع، بلندترین آبشار گیلان است. از تهران، از طریق اتوبان تهران-رشت به آستارا و سپس روستای کوته‌کومه بروید؛ سفری حدود ۵ ساعت و پیاده‌روی یک‌ساعته پیش‌روی شماست.

خنکی آبشار (۲۰-۲۵ درجه) و جنگل‌های هیرکانی، فضایی ایدئال برای پیاده‌روی و عکاسی فراهم می‌کنند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی آستارا و رستوران‌های محلی با غذا‌هایی مثل ماهی و ترش‌واش موجودند. مسیر لغزنده است؛ کفش ضدلغزش بپوشید و از شنا پرهیز کنید. سفر به لاتون، با عظمت طبیعی‌اش، ماجراجویی بی‌نظیری است.

۷. کاروانسرای دیر گچین: ایستگاه تاریخی در قم

کاروانسرای دیر گچین، در ۸۰ کیلومتری شمال شرقی قم، در مسیر جاده قم-گرمسار، کاروانسرایی تاریخی از دوره ساسانی و صفوی است که به «مادر کاروانسرا‌های ایران» شهرت دارد. از تهران، از طریق اتوبان قم-گرمسار به دیر گچین بروید؛ سفری که حدود ۲ ساعت به طول می‌انجامد.

کاوش در معماری خشتی، عکاسی از گنبدخانه و لذت از خنکی صبح کویری (۲۰-۲۵ درجه) از جاذبه‌هاست. پارکینگ محدود و رستوران‌های قم با غذا‌های محبوب ایرانی در دسترس هستند.

مسیر‌های اطراف ممکن است شنی باشند؛ کفش مناسب بپوشید و کلاه و آب کافی همراه داشته باشید.

۸. تالاب گندمان: طبیعت سبز در چهارمحال و بختیاری

تالاب گندمان، در ۶۰ کیلومتری بروجن، تالابی بکر با پرندگان مهاجر و نیزار‌های سرسبز است. اگر از شهرکرد، به بروجن و سپس گندمان بروید؛ حدود یک ساعت طول می‌کشد تا به مقصد برسید.

پرنده‌نگری، عکاسی و پیاده‌روی در دمای معتدل (۲۰-۲۴ درجه) از فعالیت‌هاست. پارکینگ و کافه‌های محلی موجودند و رستوران‌های بروجن غذا‌هایی مثل آش کشک سرو می‌کنند. از مناطق باتلاقی دوری کنید و کرم ضدآفتاب همراه داشته باشید. گندمان، با طبیعت وحشی‌اش، مقصدی متفاوت در زاگرس است.

۹. کوه‌های مریخی کلوت‌های لوت: شگفتی کویر در کرمان

کلوت‌های لوت، در ۱۰۰ کیلومتری شهداد کرمان، تپه‌های مریخی‌مانند با ارتفاع تا ۱۵۰ متر هستند. از کرمان، به شهداد و سپس کلوت‌ها بروید؛ با خودروی آفرود، سفری حدود ۲ ساعت در پیش دارید.

پیاده‌روی در سحرگاه یا غروب، عکاسی از سازه‌های فرسایشی و لذت از خنکی شب کویری (۱۸-۲۲ درجه) از فعالیت‌هاست. کمپ‌های کویری و رستوران‌های شهداد با غذا‌هایی مثل زیره‌پلو موجودند. در برابر گرمای روز، با کلاه و آب کافی از بدن خود محافظت کنید و از مسیر‌های مشخص خارج نشوید. کلوت‌های لوت، با عظمت زمین‌شناختی‌اش، مقصد سحرآمیزی در شرق کویر ایران است.

۱۰. قلعه کنگلو: دژ ساسانی در سوادکوه

قلعه کنگلو، در ۲۰ کیلومتری پل‌سفید سوادکوه، دژی ساسانی در ارتفاعات جنگلی است که کمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته. اگر از تهران، از طریق جاده فیروزکوه به پل‌سفید و سپس روستای کنگلو بروید، سفری حدود ۳ ساعت و پیاده‌روی ۳۰ دقیقه‌ای پیش‌رو دارید.

کاوش در بقایای قلعه، عکاسی از مناظر جنگلی و لذت از خنکی ارتفاعات (۲۰-۲۴ درجه) از جاذبه‌هاست. پارکینگ محدود و کافه‌های پل‌سفید با غذا‌های محلی مثل کته‌کباب موجودند. مسیر صخره‌ای است؛ کفش مناسب و احتیاط لازم است. دیدن کنگلو، با شکوه تاریخی‌اش، به مثابه سفری به گذشته است.

منبع: خبرآنلاین