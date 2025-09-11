باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده ۱۴.۲ میلیون دلار کمک به نیروهای مسلح لبنان (LAF) ارائه خواهد داد تا به آنها در آنچه «برچیدن انبارهای سلاح و زیرساختهای نظامی گروههای غیردولتی» خوانده، کمک کند.
پنتاگون در بیانیهای اعلام کرد که این کمک، «توانایی انجام گشتزنی و پاکسازی و دفع ایمن مهمات منفجر نشده مرگبار [UXO]و انبارهای سلاح را در حمایت از توقف خصومتها بین لبنان و اسرائیل در نوامبر ۲۰۲۴» در اختیار نیروهای مسلح لبنان قرار خواهد داد.
این خبر در حالی منتشر میشود که نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان روز چهارشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی از کشورهای منطقه خواست تا حمایت خود را از مقاومت فلسطین افزایش دهند و از دولتها خواست که با جانبداری از اسرائیل، «از پشت به مقاومت خنجر نزنند».
منبع: الجزیره