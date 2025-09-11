باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان از ۲۱ شهریور تا ۶ مهرماه با ۶۶ دیدار در مانیل پیگیری خواهد شد.
فیلیپین برای نخستینبار میزبان این رقابتهاست که با حضور ۳۲ تیم در دو سالن اسمارت آراناتا کولوسیوم و اساِم مال آو ایشیا آرِنا در منطقه کلانشهری مانیل برگزار میشود.
پس از مرحله گروهی که از ۲۱ تا ۲۷ شهریور پیگیری میشود، از هر گروه دو تیم برتر راهی مرحله حذفی خواهند شد.
برنامه مسابقات گروه ششم (F) به وقت تهران
یکشنبه ۲۳ شهریور
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – بلژیک
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – الجزایر
سهشنبه ۲۵ شهریور
ساعت ۰۹:۳۰ اوکراین – الجزایر
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – بلژیک
پنجشنبه ۲۷ شهریور
ساعت ۰۹:۳۰ بلژیک – الجزایر
ساعت ۱۷:۰۰ ایتالیا – اوکراین
ایتالیا (Italy):
ایتالیا به عنوان مدافع عنوان قهرمانی سهمیه مستقیم گرفت. آتزوری از نخستین دوره در ۱۹۴۹ تاکنون ۱۸ حضور داشته و تنها در سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۶۰ غایب بوده است. از نظر افتخارات، ایتالیا با ۴ طلا (۱۹۹۰، ۱۹۹۴، ۱۹۹۸، ۲۰۲۲) و ۱ نقره (۱۹۷۸) دومین تیم پرافتخار تاریخ به شمار میآید.
شاگردان فردیناندو دِ جورجی که در سه قهرمانی نخست بهعنوان بازیکن و در قهرمانی ۲۰۲۲ بهعنوان سرمربی نقش داشته است در رده دوم رنکینگ جهانی FIVB قرار دارند. هرچند دانیله لاویا (دریافتکننده) به دلیل مصدومیت دست غایب است، اما سیمونه جانلی (پاسور)، یوری رومانو و کامیـل ریشکلیتسکی (قطر پاسور)، الساندرو میکیهلتو (دریافتکننده) و فابیو بالاسو (لیبرو) هسته اصلی تیم برای دفاع از عنوان قهرمانی خواهند بود.
اوکراین (Ukraine):
اوکراین مانند ۱۴ تیم دیگر از مسیر رنکینگ جهانی FIVB سهمیه گرفت و در فیلیپین سومین حضور خود را تجربه میکند؛ نتایج قبلی: رده ۱۰ در ۱۹۹۸ و رده ۷ در ۲۰۲۲.
این تیم پس از نخستین حضور در لیگ ملتها، اکنون در رده ۱۴ جهان قرار دارد و با هدایت رائول لوزانو (آرژانتینی، دومین سال حضور روی نیمکت) به میدان میرود. واسیل توپچیی (قطر پاسور)، دمیترو یانچوک و ایلیا کوالوف (دریافتکنندهها) و یوری سمنیوک (دفاع وسط) از مهرههای شاخص اوکراین هستند.
بلژیک (Belgium):
بلژیک نیز از مسیر رنکینگ جهانی جواز حضور گرفت. دهمین حضور این کشور در قهرمانی جهان، بازگشت آنها پس از غیبت در ۲۰۲۲ را رقم میزند. بلژیک از نخستین دوره (۱۹۴۹) در مسابقات بوده و بهترین نتیجهاش رتبه هشتم در ۱۹۷۰ است.
بلژیک در رده ۱۷ جهان قرار دارد و از سال آینده برای نخستین بار در لیگ ملتها شرکت خواهد کرد. شاگردان امانوئله زانینی (ایتالیا، از ۲۰۲۱) با ستارهای، چون سم دورو (دریافتکننده) و بازیکنانی باتجربه مانند اشتاین دهولست (پاسور)، فره رِگِرس (اپوزیت) و اوت دهیر (دفاع وسط) راهی مانیل میشوند.
الجزایر (Algeria):
الجزایر با کسب نایبقهرمانی آفریقا ۲۰۲۳ یکی از سه سهمیه قاره را به دست آورد و پس از ۲۷ سال دوباره به جمع نخبگان جهان بازمیگردد؛ آخرین حضورشان به ۱۹۹۸ بازمیگردد و بهترین نتیجه تاریخشان رتبه ۱۳ در ۱۹۹۴ است.
الجزایر که پس از نقره قهرمانی آفریقا مسابقه بینالمللی دیگری نداشته، اکنون در رده ۸۸ جهان قرار دارد. این تیم از ۲۰۲۳ با هدایت عبدالکریم برناوی کار میکند و بازیکنانی، چون الیاس عشوری (لیبرو)، سوفیان حسنی و فاروق تیزیت (دریافتکنندهها) و محمد امین عمساد (مدافع میانی) از باتجربههای ترکیب به شمار میروند.
منبع: فدراسیون والیبال