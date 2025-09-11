کاخ سفید سیاستمداران حزب دموکرات آمریکا و حامیان آنها را به حمایت از جرم و جنایت پس از قتل چارلی کرک متهم کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کاخ سفید سیاستمداران حزب دموکرات ایالات متحده و حامیان آنها را به حمایت از جرم و جنایت پس از قتل چارلی کرک، فعال محافظه‌کار و حامی ترامپ متهم کرده است.

کاخ سفید در بیانیه‌ای که در صفحه رسمی X خود منتشر کرد، گفت: "دموکرات‌ها طرفدار جرم و جنایت هستند. همین. "

این پست همچنین شامل تیتر‌هایی از رسانه‌های آمریکایی بود که جنایات مهم ماه‌های اخیر از جمله قتل‌های دسته جمعی را فهرست کرده و از ناتوانی دموکرات‌ها در واکنش مناسب به جرم و جنایت انتقاد می‌کردند.

پیش از این، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته بود که چارلی کرک پس از حمله جان خود را از دست داده است. رئیس جمهور ایالات متحده مراتب تسلیت خود را به خانواده این فعال ابراز کرد. طبق گزارش رسانه‌ها، کرک روز چهارشنبه در حین سخنرانی در دانشگاهی در یوتا مورد اصابت گلوله قرار گرفت. او بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشت.

منبع: تاس