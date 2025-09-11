زمان ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تمدید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی «بدون آزمون» سراسری مهرماه سال ۱۴۰۴ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۹ و همچنین اطلاعیه‌های تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ (انتشار اصلاحیه‌های سری اول و دوم دفترچه راهنمای مذکور)، به اطلاع متقاضیان پذیرش در این مرحله می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ شده است که تا روز دوشنبه به‌تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ بتوانند نسبت به ثبت‌نام در این مرحله اقدام نمایند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه مذکور با فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیازِ ثبت‌نام به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از متقاضیانی که قبلاً در این مرحله ثبت‌نام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

