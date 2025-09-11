رئیس اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: علت بسیاری از مشکلات اقتصادی استان آیین نامه‌های کشوری است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین پیرموذن، امروز در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان با حضور رئیس‌جمهور گفت: علت بسیاری از مشکلات اقتصادی استان آیین نامه‌های کشوری است که جلوی اختیارات استانداران در تخصیص بودجه با توجه به نیاز‌های استان را می‌گیرد.

او افزود: ۶۵ درصد تسهیلات ورود به استان از تهر ان مدیریت می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل با استناد به گزارش بانک مرکزی گفت: به عنوان مثال از ۸۰ همت پرداخت تسهیلات استان ۷ همت به صنعت و ۶ ونیم همت به بخش کشاورزی استان اختصاص یافته در حالی که اگر تسهیلات اختصاص یافته به صنعت بیشتر شود بسیاری از مشکلات بخش صنعت استان حل خواهد شد.

منبع: صدا و سیما

برچسب ها: رئیس جمهور ، مشکلات اقتصادی ، تخصیص بودجه
خبرهای مرتبط
تحقق کامل مصوبات سفر رئیس جمهور شهید به استان اردبیل
تکمیل راه آهن اردبیل ۲۰۰۰ میلیارد تومان منابع می‌خواهد
۱۳ طرح پیشران در استان اردبیل اجرا می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مدرسه و دانشگاه آینده کشور را می‌سازد/ به جای تخریب نقد سازنده کنیم
اجرای طرح محیط‌یار در ۲۰ درصد مدارس کشور
افزایش اختیارات استاندار در تخصیص تسهیلات، از الزامات توسعه اردبیل
آخرین اخبار
افزایش اختیارات استاندار در تخصیص تسهیلات، از الزامات توسعه اردبیل
مدرسه و دانشگاه آینده کشور را می‌سازد/ به جای تخریب نقد سازنده کنیم
اجرای طرح محیط‌یار در ۲۰ درصد مدارس کشور