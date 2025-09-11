تاجرنیا سرپرست باشگاه استقلال در مراسم رونمایی از بازیکن سابق بارسلونا سنگ تمام گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مونیر الحدادی بازیکن سابق بارسلونا به تمرینات استقلال اضافه شد و قرار است در فصل جدید لیگ برتر فوتبال آبی‌های پایتخت را همراهی کند.

مونیر الحدادی که شاید تا قبل از پیشنهاد استقلال از فوتبال باشگاهی ما شناختی نداشت در مراسم رونمایی با عدد ۴ برای پرسپولیسی‌ها کری خواند.

این که مونیر الحدادی اصلا با فلسفه عدد ۴ آشنا نیست بماند، اما تاجرنیا نشان داد راه بدست آوردن دل هواداران را خوب بلد است.

پیام جدید آقای نماینده هلدینگ خلیج فارس، رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال در مورد هواداران هم در نوع خودش جالب بود.

استقلال جدید، اصطلاحی که تاجرنیا برای آبی‌ها در این فصل در نظر گرفته است یعنی قبلی‌ها تعطیل! این استقلال با استقلال فتح الله، اولیایی و ... تفاوت دارد.

دو هزار میلیارد تومان هزینه شده حتما با استقلال قبل فرق دارد، اما همین نماد ۴ را هم مدیون مدیران قبلی هستید همان عددی که به مونیر الحدادی دیکته کردید مدیون استقلال قدیمی است و امیدوارم شما هم با استقلال جدید یک نماد بسازید.

اگر شما امروز به استقلال جدید می‌نازید این استقلال یک قشون آدم باسابقه که برای این تیم زحمت کشیده‌اند پشت سر دارد حتما استقلال جدید نیست نوع نگرش شما جدید است.