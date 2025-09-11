نمایندگان هرمزگان در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه -در چارچوب هفته سوم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور ساعت ۱۹ امروز (۲۰ شهریور) تیم شناور سازی قشم در استادیوم ورزشی خلیج فارس با تیم مس کرمان دیدار می‌کند.

اما دیگرنماینده استان تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۸/۴۵ امروز (۲۰ شهریور) مهمان تیم نیروی زمینی تهران است. 

تیم پالایش نفت بندرعباس با کسب ۴ امتیاز در جایگاه چهارم و تیم شناور سازی قشم با ۳ امتیاز در جایگاه یازدهم جدول رده بندی قرار دارند.

لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان با حضور ۱۸ تیم در حال برگزار است.

