\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0637\u0627\u0642 \u06a9\u0633\u0631\u06cc\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0646\u0627\u06cc \u0639\u0638\u06cc\u0645 \u0648 \u0628\u0627\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0633\u0627\u0633\u0627\u0646\u06cc\u060c \u0646\u0647 \u062a\u0646\u0647\u0627 \u06cc\u06a9 \u0634\u0627\u0647\u06a9\u0627\u0631 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u060c \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af \u0648 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0634\u0645\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0