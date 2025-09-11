باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بزرگ‌ترین اثر معماری ساسانی طاق کسری است + فیلم

ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان طاق کسری، این بنای عظیم و باشکوه ساسانی، نه تنها یک شاهکار معماری است، بلکه پنجره‌ای به سوی تاریخ، فرهنگ و نوآوری‌های فنی ایران باستان به شمار می‌رود. 

 

 
مطالب مرتبط

طاق کسری جهانی می شود

بزرگ‌ترین اثر معماری ساسانی طاق کسری است + فیلم
young journalists club

بررسی ظروف دوره ساسانیان و قدمت دانش استفاده از آلیاژها + فیلم

بزرگ‌ترین اثر معماری ساسانی طاق کسری است + فیلم
young journalists club

شرط میراث فرهنگی برای مرمت طاق کسری

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تیراندازی به حامی سیاسی ترامپ در دانشگاه یوتا + فیلم
۲۷۹۹

تیراندازی به حامی سیاسی ترامپ در دانشگاه یوتا + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
چرا اینترنشنال را یک شبکه تروریستی می‌نامند؟
۶۶۲

چرا اینترنشنال را یک شبکه تروریستی می‌نامند؟

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۴
گلایه مردم از حجم کم بسته‌های اینترنتی + فیلم
۲۳۲

گلایه مردم از حجم کم بسته‌های اینترنتی + فیلم

۲۰ . شهريور . ۱۴۰۴
مروری بر طلا‌های درخشان ورزشکاران ووشو + فیلم
۱۹۹

مروری بر طلا‌های درخشان ورزشکاران ووشو + فیلم

۲۰ . شهريور . ۱۴۰۴
پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۳ میلیارد می‌گیرند + فیلم
۱۹۵

پاداش ویژه برای قهرمانان کشتی جهان؛ طلایی‌ها ۳ میلیارد می‌گیرند + فیلم

۲۰ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.