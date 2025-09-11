مدیرکل راه و شهرسازی قزوین گفت: علاوه بر نظارت مستمر برروی عملیات اجرایی این طرح توسط پیمانکاران، گزارش دوره‌ای و زمان واگذاری واحد‌ها نیز به صورت مستمر اطلاع‌رسانی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دائی دائی مدیرکل راه و شهرسازی قزوین با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی منظم در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی مسکن استان گفت: علاوه بر نظارت مستمر برروی عملیات اجرایی این طرح توسط پیمانکاران، گزارش دوره‌ای و زمان واگذاری واحد‌ها نیز به صورت مستمر اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته در ابتدای سال جاری، خوشبختانه طبق برنامه آماده‌سازی سایت ۱۷ هکتاری نهضت ملی مسکن در مهرگان تکمیل شده که با آماده‌سازی و تکمیل زیرساخت‌ها، واگذاری واحد‌های احداث شده به زودی آغاز می‌شود.

به گفته این مسئول، مراحل آماده‌سازی اراضی مربوط به این پروژه در شهر‌های بویین زهرا و اقبالیه نیز آغاز شده و این اراضی در شهر تاکستان نیز به زودی تکمیل خواهد شد.

دائی دائی به موضوع متقاضیان اراضی جوانی جمعیت در استان اشاره کرد و یادآور شد: برای این منظور، آماده‌سازی اراضی ۴۰ هکتاری را در ناحیه شهری مهرگان در دستور کاری این اداره کل قرار داده و در همین رابطه نیز تفاهم نامه‌ای را نیز با بسیج سازندگی استان منعقد کرده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین به احداث یک باب مسجد در سایت ۲۲ هکتاری پروژه نهضت ملی مسکن مهرگان اشاره کرد و افزود: این طرح که در حال ادامه عملیات اجرایی است، تاکنون ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در عین حال نیز مراحل اجرایی احداث ۳۰ باب مغازه تجاری نیز در همین محدوده آغاز شده که ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

منبع: ایرنا

