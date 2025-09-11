باشگاه خبرنگاران جوان - عملیات اجرایی مجتمع گلخانه‌ای بزرگ به مساحت ۳۴۶ هکتار توسط شرکت کشت و صنعت و دامپروری الماس آذربایجان در شهرستان پارس‌آباد و نیز احداث یک مجتمع ۲۲۰۰ رأسی پرورش گاو شیری توسط شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) در شهرستان انگوت آغاز شد.

بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با امضای تفاهم‌نامه احداث یک مجتمع بزرگ گاو شیری با ظرفیت ۲۲۰۰ رأس دام مولد در شهرستان انگوت توسط شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به امضا رسید.

این واحد تولیدی به منظور تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید شیر خام و گوشت قرمز در استان اردبیل در زمینی به مساحت ۲۲ هکتار در شهرستان انگوت احداث خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر فراهم شود.

بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، اعتبار در نظر گرفته شده برای اجرای این پروژه ۱۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال خواهد بود.

امروز همچنین، عملیات اجرایی شرکت کشت و صنعت و دامپروری الماس آذربایجان در شهرستان پارس‌آباد به منظور احداث یک مجتمع بزرگ گلخانه‌‎ای به مساحت ۳۴۶ هکتار، با اشتغال‌زایی برای ۱۶۰ نفر و ظرفیت تولید سالانه بالغ بر پنج هزار تن آغاز شد.

بنا به اعلام سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، برای اجرای این پروژه، ۲۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده و در فرایند احداث آن از فناوری‌های نوین و هوشمند در تولید محصولات کشاورزی، با اولویت توسعه صنایع تبدیلی، غذایی و بسته‌بندی استفاده خواهد شد.

این پروژه‌ها با هدف راه‌اندازی صنایع مادر بخش کشاورزی، بسته‌بندی و صادرات، تهیه و تأمین بذر و توزیع نهاده‌های کشاورزی، انتقال فناوری و مشارکت در رشد و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طراحی شده و اجرای آن، گامی مهم در راستای توسعه بخش کشاورزی و دامپروری استان اردبیل محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آنها، زمینه افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی منطقه فراهم شود.

منبع: ایرنا