باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان از کاهش دمای هوای در استان خبر داد و گفت: امروز هوای استان ابری تا نیمه ابری گزارش شده است‌‌.



کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه از عصر امروز شاهد افزایش ابرها و رگبار بارندگی در مناطق مختلف استان خواهیم بود، گفت : این سامانه بارشی در دامنه ها و ارتفاعات نسبتا شدید است.



وی با اشاره به هشدار زرد هواشناسی تصریح کرد: این سامانه بارشی و کاهش دما از امروز تا روز یکشنبه در استان ماندگار است.‌

میره جینی ادامه داد : در این ایام شاهد کاهش دما ، بارش های موقتی و شدید در استان هستیم.

کارشناس هواشناسی گیلان تصریح کرد : آب گرفتگی معابر ، کاهش دید در جاده های کوهستانی دور از انتظار نیست ، مسافران هنگام تردد در جاده های کوهستانی به دلیل لغزندگی جاده ها به نکات ایمنی توجه داشته و احتیاط لازم را داشته باشند.‌

وی با بیان اینکه این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه دارد، افزود: از روز دوشنبه هفته آینده این سامانه بارشی از استان خارج می شود‌.

میره جینی گفت : از امروز تا روز یکشنبه دریای خزر برای انجام فعالیت های دریای، گردشگری و شنا نامناسب خواهد بود.