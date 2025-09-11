کارشناس هواشناسی گیلان از ورود سامانه بارشی به استان خبر داد وگفت: وضعیت دریا برای شنا و فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ یوسف میره جینی ، کارشناس هواشناسی گیلان  از  کاهش دمای هوای در استان خبر داد و گفت:  امروز هوای استان ابری تا نیمه ابری گزارش شده است‌‌. 


کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه از عصر امروز شاهد افزایش ابرها و رگبار بارندگی در مناطق مختلف استان خواهیم بود،  گفت :  این سامانه بارشی   در دامنه ها و ارتفاعات نسبتا شدید است.


وی با اشاره به هشدار زرد هواشناسی تصریح کرد:  این سامانه بارشی و کاهش دما از امروز تا روز یکشنبه در استان ماندگار است.‌

میره جینی ادامه داد : در این ایام شاهد کاهش دما ، بارش های موقتی و شدید  در استان  هستیم. 

کارشناس هواشناسی گیلان تصریح کرد : آب گرفتگی معابر ، کاهش دید در جاده های کوهستانی  دور از انتظار نیست ،  مسافران هنگام تردد در جاده های کوهستانی به دلیل لغزندگی جاده ها به نکات ایمنی توجه داشته و احتیاط لازم را داشته باشند.‌

وی با بیان اینکه  این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه دارد، افزود: از روز دوشنبه هفته آینده این سامانه بارشی از استان خارج می شود‌. 

 میره جینی گفت : از امروز تا روز  یکشنبه  دریای خزر برای انجام  فعالیت های دریای،  گردشگری و شنا نامناسب خواهد بود.

