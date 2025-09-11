مدیرکل سازمان انتقال خون استان گلستان گفت: وضعیت ذخایرخونی در گلستان به مرز هشدار رسید.

پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - محمدی، مدیرکل سازمان انتقال خون استان گلستان با اشاره به افزایش مسافرتها در روزهای پایانی شهریور و قرار گرفتن ذخایر خونی در وضعیت هشدار، گفت: اهدای خون صدقهای جاری و ارزشمند است و از همه مردم شریف گلستان درخواست میکنم با حضور در پایگاههای انتقال خون، در این امر خداپسندانه سهیم شوند.
مدیرکل سازمان انتقال خون گلستان افزود: در حال حاضر نیاز به گروههای خونی O مثبت، O منفی، A مثبت و A منفی بیش از سایر گروههاست، اما تأکید میکنیم که نیاز به خون همیشگی است و همه گروههای خونی باید به طور مستمر در اهدای خون مشارکت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون گرگان در روزهای تعطیل نیز فعال است و هماستانیها میتوانند برای اهدای خون به این مرکز مراجعه کنند.