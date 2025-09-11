مسئول فوریت های پزشکی اهر درباره آخرین وضعیت مصدومان واژگونی مینی‌بوس در جاده اهر-ورزقان گفت:هم اکنون ۷ نفر در بخش جراحی بستری هستند و ۸ نفر به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر -مرتضی حسین زاده گفت:یک دستگاه مینی‌بوس عصر دیروز در جاده اهر-ورزقان واژگون و منجر به مصدومیت ۱۹ سرنشین آن شد.
 
وی گفت:با اعزام سه دستگاه آمبولانس از مرکز فوریت‌های پزشکی شهرستان اهر مصدومان حادثه به سرعت به بیمارستان باقرالعلوم اهر منتقل شدند. 
 
حسین زاده گفت:پس از انجام اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان باقرالعلوم ۴ نفر از مصدومان که نیازمند رسیدگی تخصصی‌تر بودند به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز انتقال یافتند.
 
وی افزود:هم اکنون ۷ نفر در بخش جراحی بستری هستند و ۸ نفر به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.
