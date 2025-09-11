تا فردا میزان دمای هوا در خوزستان به طور محسوس کاهش می‌یابد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی، طی فردا کاهش محسوس دما (۲ تا ۴ درجه) در سطح استان پیش بینی می‌شود؛ سپس تا روز دوشنبه تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست.

محمد سبزه زاری افزود: همچنین تا روز شنبه (بویژه بعد از ظهر فردا)، سرعت وزش باد‌ها در مناطق شمالغربی، غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد‌های لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا احتمال وقوع گردوخاک‌های محلی و موقتی نیز طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها در این مناطق وجود دارد.

وی ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج خواهد بود. همینطور از اواخر وقت شنبه تا اواسط روز سه شنبه جریانات جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی ابتدا در سواحل و مناطق جنوب شرقی، سپس با تقویت جریانات تا بخش‌های جنوبی و مرکزی نیز گسترش می‌یابد.

در شبانه روز گذشته شوش با دمای ۴۸.۶ درجه و دزپارت با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند. در این مدت بیشینه و کمینه دمای اهواز ۴۶.۹ و ۲۹.۵ درجه سانتیگراد ثبت شده است.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: هواشناسی خوزستان ، کاهش دما
خبرهای مرتبط
وقوع دما‌های صفر و منفی در برخی مناطق خوزستان
کاهش دمای هوا در خوزستان
تداوم روند کاهشی دما در خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
آخرین اخبار
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع نظم و امنیت اصغربُندری دلی اعلام شد
مشکل خودسوزی هورالعظیم با همکاری کشورهای ایران، عراق و ترکیه قابل حل است
رفع تصرف بیش از ۵ هکتار از اراضی دولتی در شوشتر
مدیرکل بنادر خوزستان: آتش‌سوزی در بندر امام خمینی(ره) از لحظات نخست مهار شد