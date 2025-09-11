باشگاه خبرنگاران جوان -سرهنگ آبراهه گفت:صبح امروز بر اثر برخورد یک دستگاه نیسان با پژو ۴۰۵ در ۱۵ کیلومتری ابتدای حوزه آذربایجان شرقی در محور سرچم- اردبیل حوالی سی‌ان‌جی شهر آقکند راننده نیسان و ۴ سرنشین پژو در دم جان باختند.



وی علت این حادثه را انحراف به چپ سواری پژو ناشی از خستگی و خواب آلودگی راننده عنوان کرد که با حداکثر سرعت با نیسان برخورد کرده است.



وی با اشاره به افزایش سفر‌ها در شهریور ماه با بیان اینکه عمده دلیل تصادفات استان ناشی از خستگی و خواب آلودگی است از رانندگان خواست تا موقع خستگی استراحت و سپس به مسیر ادامه دهند.

