فرمانده انتظامی شهرستان کلاردشت از توقیف خودرو تویوتای لندکروز قاچاق به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در آن شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - سرهنگ ناصر صالحی فرمانده انتظامی شهرستان کلاردشت گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کلاردشت در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک تویوتا لندکروز مشکوک شدند.

او افزود: ماموران جهت بررسی خودرو را متوقف و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پی بردند پلاک خودرو جعلی و اتاق، شاسی دستکوب و تکه گذاری شده و در ادامه راننده خودرو مدارک و مستندات لازم مبنی بر داشتن مجوز ارائه نکرد و خودرو مذکور توسط کارشناسان از مصادیق سند نمره و قاچاق شناخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کلاردشت ارزش خودرو کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: ماموران راننده خودرو را به جرم قاچاق خودرو و استفاده از مدارک جعلی دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی دادند.

او افزود: پلیس مقابله با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با قاچاقچیان را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

برچسب ها: قاچاق کالا و ارز ، خودروی قاچاق
