استفاده از ظرفیت ۱۷۰ فروند شناور مسافری و گردشگردی در حوزه دریایی کشور+ فیلم

سعید رسولی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان بنادر ودریانوردی نوسازی شناورهای مسافری است گفت: در حال حاضر سازمان بنادر حدود ۵۰ فروند شناور مسافری ، حدود ۷۰ فروند لندی گراف دارد و در حوزه شناورهای گردشگری هم حدود ۵۰ فروند شناور فعالیت می کند.
وی در خصوص وضعیت استفاده وبهره وری از این ظرفیت ها هم گفت: ظرفیتها در برخی ایام سال اشغال میشود و در ماههای دیگر رکود دارند و همکاری با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای افزایش بهرهوری تلاش برای افزایش کیفیت خدمات هم در دستور کار خود قرار داده ایم.
رسولی با بیان اینکه در حوزه نوسازی و تجهیز پایانهها اقدامات موثری صورت گرفته است افزود: نوسازی و تجهیز پایانههای مسافری در دستور کار است و برای بهبود کیفیت سالنهای مسافری و خدمات در بندر خرمشهر و پایانه حقانی و نوسازی پایانه مسافری در بندر چابهار هم اقدامات موثری را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: رعایت استانداردهای دریایی و بینالمللی استفاده از آخرین تجهیزات و امکانات رفاهی در پایانهها توجه به کیفیت سفرهای دریایی علیرغم محدودیتهای توقف جزو اولویت های ما در این بخش است.