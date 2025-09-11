معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان بنادر ودریانوردی نوسازی شناورهای مسافری است به طوری که در حال حاضر حدود ۵۰ فروند شناور مسافری ، حدود ۷۰ فروند لندی گراف و در حوزه شناورهای گردشگری هم حدود ۵۰ فروند شناور فعالیت می کند.

سعید رسولی معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه یکی از اصلی ترین برنامه های سازمان بنادر ودریانوردی نوسازی شناورهای مسافری است گفت: در حال حاضر سازمان بنادر  حدود ۵۰ فروند شناور مسافری ، حدود ۷۰ فروند لندی گراف دارد و در حوزه شناورهای گردشگری هم حدود ۵۰ فروند شناور فعالیت می کند.

وی در خصوص وضعیت استفاده  وبهره وری از این ظرفیت ها هم گفت:  ظرفیت‌ها در برخی ایام سال اشغال می‌شود و در ماه‌های دیگر رکود دارند و همکاری با وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای افزایش بهره‌وری تلاش برای افزایش کیفیت خدمات هم در دستور کار خود قرار داده ایم.

رسولی با بیان اینکه در حوزه نوسازی و تجهیز پایانه‌ها اقدامات موثری صورت گرفته است افزود: نوسازی و تجهیز پایانه‌های مسافری در دستور کار است و برای بهبود کیفیت سالن‌های مسافری و خدمات در بندر خرمشهر و پایانه حقانی و نوسازی پایانه مسافری در بندر چابهار هم اقدامات موثری را در دستور کار قرار داده ایم.
معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: رعایت استانداردهای دریایی و بین‌المللی استفاده از آخرین تجهیزات و امکانات رفاهی در پایانه‌ها  توجه به کیفیت سفرهای دریایی علیرغم محدودیت‌های توقف جزو اولویت های ما در این بخش است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، دریانوردی
استفاده از ظرفیت ۱۷۰ فروند شناور مسافری و گردشگردی در حوزه دریایی کشور+ فیلم
