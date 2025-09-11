باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- آرش زره‌تن لهونی در هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: تحقق وحدت امت اسلامی و همدلی میان شیعه و سنی در کردستان زبانزد خاص و عام است و هفته وحدت جلوه‌ای روشن از این انسجام اجتماعی است.

وی با بیان اینکه آداب و رسوم اصیل، ادبیات غنی، تاریخ کهن و تمدن ریشه‌دار، کردستان را به استانی فرهنگی، تاریخی و جذاب برای گردشگران داخلی و خارجی تبدیل کرده است، افزود: این ظرفیت‌ها زمینه‌ساز جایگاه ویژه کردستان در توسعه فرهنگی و گردشگری کشور است.

استاندار کردستان همچنین کردستانی‌ها را بهترین مرزداران کشور توصیف کرد و گفت: مردم این دیار در طول تاریخ با ایثار و شجاعت، حافظ امنیت مرز‌ها بوده‌اند و اجازه نداده‌اند حتی یک وجب از خاک ایران عزیز به دست دشمن بیفتد.

زره‌تن لهونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به غنای تاریخی و مذهبی استان تصریح کرد: به نسبت وسعت جغرافیایی و جمعیت، کردستان بیشترین آثار و بنا‌های تاریخی را در خود جای داده و سنندج نیز به نسبت جمعیت، بیشترین تعداد مساجد و اماکن مذهبی را در میان شهر‌های جهان اسلام داراست که نشان‌دهنده عمق باور‌های دینی و فرهنگی مردم این خطه است.