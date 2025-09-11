به نظر می‌رسد کیم جونگ اون جایگاه دخترش را به عنوان جانشین احتمالی خود پس از همراهی او در سفر به چین تثبیت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روزنامه کره جنوبی روز پنجشنبه با استناد به آژانس اطلاعاتی این کشور اعلام کرد که به نظر می‌رسد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، جایگاه دخترش کیم جو آئه را به عنوان جانشین احتمالی خود پس از همراهی او در سفر به چین، تثبیت کرده است.

لی سونگ-کوئون یکی از قانونگذاران کمیته اطلاعات پارلمان کره جنوبی گفت که جو آئه در سفارت کره شمالی ماند و در طول سفر پکن از توجه عمومی دوری کرد، اما صرف حضور در سفر خارجی با پدرش «برای ایجاد روایتی» به عنوان جانشین احتمالی وی کافی بود.

پارک سان-وون، یکی دیگر از قانونگذاران این کمیته گفت: «گفته می‌شد که جایگاه کیم جو آئه به عنوان جانشین احتمالی با حضور گاه به گاه او، در حالی که به او امکان کسب تجربه در خارج از کشور را می‌داد، اما در رویداد‌های عمومی ظاهر نمی‌شد، تثبیت شده است.»

همچنین، مقامات کره شمالی در حال پاک کردن ردپا‌ها بودند تا اطلاعات بیولوژیکی کیم و دخترش در طول سفر به چین فاش نشود. آژانس اطلاعاتی کره جنوبی به شرکا گفت که این شامل استفاده از یک هواپیمای ویژه برای حمل زباله و اقامت این دو در سفارت کره شمالی بود.

در اوایل این ماه، کیم سفری بی‌سابقه به پکن برای یک گردهمایی چندجانبه بزرگ انجام داد و در کنار شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه یک رژه نظامی را تماشا کرد.

به گفته این نماینده کره جنوبی، کیم همچنین در تلاش برای نشان دادن تصویری که کره شمالی دیگر یک کشور منزوی نیست و در تلاش برای احیای روابط با چین است، جلسات دوجانبه‌ای با شی و پوتین در دو طرف برگزار کرد.

به گفته این شرکا، آژانس اطلاعاتی کره جنوبی معتقد بود که روابط اقتصادی بین پکن و پیونگ یانگ پس از دیدار شی و کیم، به احتمال زیاد از طریق تجارت غیررسمی، به طور اجتناب‌ناپذیری گسترش خواهد یافت.

منبع: رویترز

