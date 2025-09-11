اشتغال محرومان در انتهای صف تسهیلات بانکی/بانک ها همکاری نمی کنند

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات کشور در خصوص این موضوع که در شهریور ماه هنوز سهمیه‌های هر بخش از وام اشتغال به بانک‌ها ابلاغ نشده است، تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد که اراده جدی برای اجرای مصوبات موجود در زمینه اعطای وام اشتغال وجود ندارد. این مصوبات تاکنون متاسفانه اجرا نشده‌اند و جنبه شعاری به خود گرفته‌اند در حالی که مهم‌ترین وام برای ایجاد شغل پایدار برای دهک‌های پایین جامعه مسئله پرداخت وام اشتغال است. متاسفانه بانک‌ها در عمل هیچ عملکرد مثبتی در زمینه وام اشتغال نداشتند و به لحاظ اعطای وام اشتغال و ایجاد شغل در کشور اتفاقی رخ نداده است.

وی ادامه داد: متأسفانه این طور به نظر می‌رسد که بانک‌ها الزامی به پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام اشتغال ندارند و خودشان را موظف به عمل به وظایف قانونی‌شان در این زمینه نمی‌دانند و همین است که عملکرد وام اشتغال بسیار بد است.

رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بانک‌های کشور از وظیفه واقعی خودشان دور شده‌اند و عمدتاً مشغول بنگاه‌داری هستند. آنها وظیفه اجتماعی برای خودشان قائل نیستند و در زمینه کمک به اشتغال‌زایی در کشور مسئولیتی را متوجه خودشان نمی‌دانند.

مناقبی گفت: متأسفانه بانک‌های کشور به دنبال پیش بردن اهداف اقتصادی خودشان و اعطای وام به زیرمجموعه‌های خودشان هستند و برنامه‌هایشان را در این بخش پیش می‌برند. به همین دلیل، توجهی به رفع مشکلات مردم ندارند و مسئولیت اجتماعی خودشان را در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال‌زایی فراموش کرده‌اند.

وی ادامه داد: وقتی قانونی مصوب می‌شود باید سازوکاری برای نظارت بر اجرای صحیح آن نیز در نظر گرفته شود. به نحوی که اگر دستگاه مربوطه به اجرای آن نپرداخت، برخورد لازم صورت بگیرد. به نظر می‌رسد اراده جدی برای اجرای این قانون و نظارت بر نحوه اجرای آن وجود ندارد.

رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه روند پرداخت وام اشتغال و بهتر است بگوییم نپرداختن این تسهیلات، این تصور را به ذهن می‌آورد که هدف فقط این است که بگوییم قانونی در زمینه اعطای وام اشتغال مصوب شده است وگرنه بانک مرکزی و شبکه بانکی نسبت به عدم اجرای قانون به جایی پاسخ نمی‌دهند.

مناقبی گفت: واقعیت این است که نسل جوان و به خصوص اقشار محروم به تنهایی و بدون کمک حاکمیت نمی‌تواند برای خودش کسب و کاری راه‌اندازی کند. لازم است حمایت‌ها در قالب وام‌های اشتغال در اختیار آنان قرار بگیرد. به نحوی که بتوانند منبع درآمدی برای خودشان ایجاد کنند و از بیکاری نجات پیدا کنند و همچنین برای جامعه مفید باشند و به تولید رونق ببخشند.

وی ادامه داد: به جای این که به افراد در چارچوب نهاد‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک بلاعوض بدهیم و تا ابد آنها را به این کمک‌ها وابسته نگه داریم، بهتر است به اعطای وام اشتغال از طریق این نهاد‌ها و ایجاد شغل پایدار برایشان بپردازیم تا توانمند شوند.

رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: نباید وام اشتغال را بدون نظارت و پیگیری‌های بعدی در اختیار مددجویان نهاد‌های حمایتی قرار دهیم. لازم است به صورت هدفمند این وام‌ها اعطا شود و مطمئن شویم که مبالغ در بخش‌هایی که موردنیاز کشور است به کار می‌افتد. به طور مثال، اعطای وام در بخش‌هایی دام‌پروری، کشاورزی و تولید می‌تواند کمک‌کننده باشد که نهاد‌های عمومی واسطه این وام‌ها همین نقش را دارند.