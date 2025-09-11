الباجی گفت: افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی در ۱۰ ماه گذشته به میزان هفت میلیارد دلار با بیش از ۲۰ میلیون تن، معادل ۲۳ درصد افزایش ارزی و ۱۷ درصد افزایش وزنی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوانجواد کاظم نسب الباجی روز پنجشنبه در نشست بررسی شاخص‌های اقتصادی خوزستان، در استانداری خوزستان اظهار کرد: کسب رتبه اول در تولید و خرید تضمینی گندم با میزان یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن (معادل ۲۰ درصد تولید کشور)، در تولید و خرید تضمینی دانه‌های روغنی (کلزا) با خرید ۷۶ هزار و ۳۰۰ تن، در تولید چغندر قند با میزان یک میلیون و ۳۸۰ هزار تن، در تولید ذرت با میزان ۳۸۰ هزار تن، و در تولید شکر از دستاوردهای استان در بخش های مختلف اقتصادی است.

وی از دیگر دستاوردها به شکسته شدن رکورد ۳۰ ساله تولید میگو با تولید بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ تن و همچنین تصویب الگوی کشت پاییزه و تابستانه در تمام حوزه‌های آبی اشاره کرد.

کاظم نسب الباجی پیگیری و تامین مطالبات کشاورزان به‌ویژه گندمکاران و کلزاکاران، ساماندهی مراکز خرید گندم، هماهنگی ناوگان حمل و نقل و تسریع در برداشت محصول چغندرقند را از دیگر اقدامات این معاونت برشمرد و افزود: با وجود اعتراضات کامیون‌داران، با همت معاونت و به دستور مستقیم استاندار، موفق شدیم محصول چغندرقند کشاورزان را به موقع انتقال دهیم.

معاون اقتصادی استانداری خوزستان در بخش تجارت خارجی اعلام کرد: افزایش اقلام کالاهای مجاز ملوانی (ته لنجی) به ۹۷ قلم، افزایش اقلام مشمول معافیت سود بازرگانی در بنادر خرمشهر و آبادان، تصویب اولیه بازارچه مرزی شلمچه در سازمان توسعه تجارت ایران (منوط به عقد تفاهمنامه با طرف عراقی)، تعیین تکلیف کلیه کالاهای رسوبی موجود در انبار گمرک اهواز،کسب مجوز رویه ترانزیت خارجی برای گمرک شادگان،حل مشکل دیرینه نصب و راه‌اندازی «ایکس ری کامیونی» در پایانه مرزی شلمچه و جذب سرمایه‌گذار خارجی به مبلغ پنج میلیارد دلار از دیگر اقدمات استان در بخش تجارت خارجی است.

کاظم نسب الباجی در ادامه به حوزه تنظیم بازار و کالاهای اساسی پرداخت و گفت: در دوران جنگ ۱۲ روزه،به دستور استاندار، قرارگاه هماهنگی بازار امنیت غذایی با مسئولیت اینجانب تشکیل شد؛ در این مدت با همکاری همه بخش‌ها، تامین و توزیع کالاهای اساسی در سراسر استان بدون هیچ مشکلی مدیریت شد.

وی ادامه داد: خوزستان در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با بارگیری و حمل بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره)، نه تنها نیاز خود بلکه سهم مهمی در تامین امنیت غذایی کل کشور ایفا کرد.

معاون اقتصادی استانداری خوزستان از برنامه‌ریزی برای رفع انحصار حمل آرد، ساماندهی توزیع آن در سطح استان، تجهیز ۳۰ درصد واحدهای نانوایی به سوخت جایگزین و همچنین پیگیری‌های جدی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، انرژی‌های نو، گردشگری و بنادر خبر داد.

منبع ایرنا

برچسب ها: استانداری خوزستان ، صادرات غیرنفتی
خبرهای مرتبط
گرفتن پول برای تحویل اجساد کشته شدگان اعتراضات صحت ندارد
استاندار خوزستان:
فرماندارن شهر‌های قرمز دلیل وضعیت را به مردم توضیح بدهند
استاندار خوزستان؛
برخورد فرماندارها با بیماری کرونا خوب بود، اما عالی نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در بندر امام خمینی در مراحل پایانی
کاهش محسوس دما در خوزستان تا فردا
آخرین اخبار
ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در بندر امام خمینی در مراحل پایانی
کاهش محسوس دما در خوزستان تا فردا
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع نظم و امنیت اصغربُندری دلی اعلام شد
مشکل خودسوزی هورالعظیم با همکاری کشورهای ایران، عراق و ترکیه قابل حل است
رفع تصرف بیش از ۵ هکتار از اراضی دولتی در شوشتر
مدیرکل بنادر خوزستان: آتش‌سوزی در بندر امام خمینی(ره) از لحظات نخست مهار شد