راهپیمایی جمعه‌های خشم فردا پس از اقامه نماز عبادی -سیاسی جمعه در شهر‌های مختلف خوزستان برگزار می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم انقلابی خوزستان فردا در تداوم راهپیمایی جمعه‌های خشم جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین اعلام می‌کنند.

حجت الاسلام علیرضا قربانی با اشاره به اینکه این مراسم پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از مصلا‌های نماز جمعه استان برگزار می‌شود، ادامه داد: مراسم راهپیمایی جمعه‌های خشم در اهواز فردا بیست و یکم شهریور ماه در اهواز از مصلی مهدیه امام خمینی برگزار خواهد شد.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: راهپیمایی در اهواز ، نماز جمعه
خبرهای مرتبط
روحانیت و ائمه جمعه عموماً مردمی هستند
آغاز راهپیمایی اهوازی‌ها در پی شهادت سردار سلیمانی
برگزاری راهپیمایی حمایت از اقتدار و صلابت جمهوری اسلامی در اهواز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در بندر امام خمینی در مراحل پایانی
کاهش محسوس دما در خوزستان تا فردا
افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی از خوزستان به ارزش هفت میلیارد دلار
ایجاد ۳۶ هزار اشتغال در خوزستان
انجام عملیات جداسازی چاه‌های پرفشار و کم‌فشار در میدان نفتی آزادگان جنوبی
فردا، برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در خوزستان
آخرین اخبار
فردا، برگزاری راهپیمایی جمعه‌های خشم در خوزستان
ایجاد ۳۶ هزار اشتغال در خوزستان
انجام عملیات جداسازی چاه‌های پرفشار و کم‌فشار در میدان نفتی آزادگان جنوبی
افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی از خوزستان به ارزش هفت میلیارد دلار
ساخت بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی در بندر امام خمینی در مراحل پایانی
کاهش محسوس دما در خوزستان تا فردا
غرق شدن نوجوان ۱۶ ساله در رودخانه دز
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان
مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع نظم و امنیت اصغربُندری دلی اعلام شد
مشکل خودسوزی هورالعظیم با همکاری کشورهای ایران، عراق و ترکیه قابل حل است
رفع تصرف بیش از ۵ هکتار از اراضی دولتی در شوشتر