به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: مردم انقلابی خوزستان فردا در تداوم راهپیمایی جمعههای خشم جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی را محکوم و حمایت خود را از مردم مظلوم غزه و فلسطین اعلام میکنند.
حجت الاسلام علیرضا قربانی با اشاره به اینکه این مراسم پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه از مصلاهای نماز جمعه استان برگزار میشود، ادامه داد: مراسم راهپیمایی جمعههای خشم در اهواز فردا بیست و یکم شهریور ماه در اهواز از مصلی مهدیه امام خمینی برگزار خواهد شد.
منبع صدا و سیما