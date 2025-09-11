شهروندخبرنگار ما تصاویری از قطعی مکرر آب در روستای جهان از توابع شهرستان بام و صفی آباد در استان خراسان شمالی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای جهان از شهرستان بام و صفی‌آباد در استان خراسان شمالی واقع شده است. حدود سه ماه است که آب روستا قطع شده و بیش از ۸۰ درصد روستا آب ندارند. این قطعی مکرر مشکلاتی را برای اهالی این روستا به وجود آورده است. به گفته شهروندخبرنگار ما شهریور ماه هم اکثر جمعیت روستا از شهر‌های مختلف برای مراسم‌های عروسی به این روستا آمدند که با قطعی آب مواجه شدند. این در حالی است که در هر خانه‌ای یک تانکر آب با بانکه از چاه و قنات با سختی زیاد آب آشامیدنی تامین می‌کنند.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع:شهروندخبرنگار - خراسان شمالی

