باشگاه خبرنگاران جوان - عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه، از پایان عملیات تعویض و نصب پمپ و الکتروموتور چاه گاشار در دهستان فراغه خبر داد و گفت: این عملیات که از صبح آغاز شد، تا نیمه‌شب به ثمر نشست و چاه با دبی ۱۰ لیتر بر ثانیه به چرخه تأمین آب بازگشت.

عظیمی مدیر امور آبفای شهرستان ابرکوه گفت: با توجه به محدودیت منابع تأمین آب و اهمیت حیاتی چاه گاشار در دهستان فراغه، عملیات کشیدن پمپ، انتقال و جایگزینی پمپ و الکتروموتور به همراه نصب کامل منصوبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد.

او افزود: با تلاش جهادی نیرو‌های آبفا، این عملیات بدون وقفه از صبح تا نیمه‌شب ادامه داشت و در نهایت چاه به مدار تولید بازگشت و تنها برخی مناطق مرتفع با کمترین افت فشار و قطعی آب مواجه شدند.

عظیمی با اشاره به هزینه ۳۰۰ میلیون تومانی تعویض پمپ و الکتروموتور و منصوبات سرچاهی، خاطرنشان کرد: دهستان فراغه با جمعیتی بالغ بر سه هزار و ۲۰۰ نفر در روستا‌های فراغه، ده عرب، صفی‌آباد، صادق‌آباد، رحیم‌آباد، خسروآباد و جلال‌آباد از این چاه بهره‌مند شدند.

مدیر امور آبفای ابرکوه ضمن قدردانی از زحمات نیرو‌های آبفا، از همراهی و صرفه‌جویی مردم فهیم دهستان فراغه در این مدت نیز تقدیر کرد.

منبع:روابط عمومی