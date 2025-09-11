باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اظهار کرد: سامانه هم آفرینی سلامت با هدف شناسایی هم افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جامعه مدنی و تشکل‌های مردمی در فرآیند سیاست گذاری و برنامه‌ریزی‌های ملی حوزه سلامت راه اندازی شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در ارتقای سلامت و ضرورت اطلاع رسانی فراگیر جهت ثبت نام تشکل‌های مردمی در این سامانه، ثبت نام در سامانه به نشانی www.cohealthy.ir قابل انجام است.

منبع: وبدا