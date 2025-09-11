رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد صادر شد.

ناصر عتباتی روز پنجشنبه افزود: این ۴ متهم در جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در سطح کشور اقداماتی نظیر تهیه عکس و فیلم و ارسال به عوامل موساد، تهیه سیم‌کارت و خرید گوشی‌های خاص برای ارتباط کنفرانسی اضطراری با عوامل دشمن، ایجاد انفجار و حریق‌عمدی عمدتاً در شهر‌های تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهر‌ها مرتکب شده‌اند و در قبال آن وجوهی از ارتش رژیم صهیونیستی در قالب رمزارز و ارز‌های دیجیتالی دریافت کرده‌اند.

عتباتی گفت: پس از رسیدگی قانونی به پرونده متهمین در دادسرای انقلاب برابر ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی کیفرخواست متهمین صادر شد.

وی خاطرنشان کرد که دستگاه قضایی با قدرت و توان با کسانی که امنیت مردم و کشور را به مخاطره می‌اندازند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کند و در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی پا پس نمی‌کشد.

منبع:پایگاه اطلاع‌رسانی دادگستری آذربایجان‌غربی

