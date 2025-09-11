هم‌تیمی لیونل مسی در تیم ملی فوتبال آرژانتین توصیف جالبی از این بازیکن داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نیکولاس اوتامندی یکی از بازیکنانی است که در تیم ملی فوتبال آرژانتین با لیونل مسی همبازی بوده است.

این بازیکن آرژانتینی توصیف جالبی از لیونل مسی داشت.

او درباره این ستاره بزرگ فوتبال آرژانتین و جهان گفت: مسی کوتوله است. کوتوله در فرهنگ ما کسی است که دوست دارد شوخی کند، گاهی اوقات دوست دارد آزار دهد یا کسی را می‌فرستد تا دیگری را آزار دهد (می‌خندد).»

لیونل مسی برای آخرین بار در خاک آرژانتین با پیراهن تیم ملی فوتبال این کشور به میدان رفت. به احتمال خیلی زیاد شاهد حضور این بازیکن بزرگ در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهیم بود و این رقابت آخرین حضور او با پیراهن آلبی سلسته خواهد بود.

مسی در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر به رویای خود رسید و توانست عنوان قهرمانی را در این رقابت بزرگ به دست آورد.

برچسب ها: اوتامندی ، مسی ، تیم ملی آرژانتین
