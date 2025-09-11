طبق نظر کارشناسان اردبیل در گروه استان‌های داروساز قرار داد و سالانه با تولید ۶۰ میلیون سرم، بخش قابل توجهی از نیاز کشور به این محصول دارویی را تامین خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مطابق نظر پزشکان و صاحب نظران حوزه بهداشت و درمان، سرم، جزو دارو‌های خاص و استراتژیک است و استان اردبیل نخستین استانی است که با ورود بخش خصوصی، کارخانه بزرگ سرم سازی در آن  با حضور رئیس‌جمهور در اردبیل افتتاح شد.

ایده راه اندازی کارخانه سرم سازی سال‌ها پیش در ذهن مجری و سرمایه گذار این پروژه، با لحاظ نیاز‌ها و کمبود‌های سرم در کشور به ذهن او خطور کرد و با لحاظ قابلیت استان اردبیل، تصمیم گرفت که کارخانه سرم سازی را در این خطه احداث کند.

تولید آزمایشی سرم در کارخانه بزرگ سرم سازی اردبیل از پاییز ۱۴۰۲ آغاز شد و امروز به میمنت سفر مبارک رئیس جمهوری، به طور رسمی به بهره برداری رسید و شامل بخش‌های کنترل چشمی و تجهیزات فنی و پزشکی است.

گفته می‌شود ۱۰ نوع محصول از جمله آب مقطر، قطره و انواع سرم و اقلام دارویی دیگر در این کارخانه تولید خواهد شد و هم اکنون در سالن‌های متعدد کارخانه سرم سازی اردبیل، ۴۵۰ نفر مشغول آموزش و کار هستند.

این کارخانه با توان تولید سالانه ۶۰ میلیون بطری سرم، نیاز کشور به سرم‌های وارداتی را به میزان ۳۰ درصد کاهش خواهد داد.

