مراسم توزیع بسته‌های نوشت‌افزار به منظور حمایت از دانش‌آموزان دهک‌های اول و دوم روستای کنار سیاه در استان هرمزگان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مراسم توزیع بسته‌های نوشت‌افزار به منظور حمایت از دانش‌آموزان دهک‌های اول و دوم روستای کنار سیاه در استان هرمزگان برگزار شد.

این طرح که با حضور محمود عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، و جمعی از مسئولان محلی اجرا شد، شامل ارائه بسته‌های نوشت‌افزار ضروری به صورت رایگان به دانش‌آموزان نیازمند است. هدف از این اقدام فراهم کردن شرایط بهتر برای تحصیل دانش‌آموزان کم‌برخوردار و ارتقای عدالت آموزشی در منطقه اعلام شده است.

بنیاد علوی با اجرای این برنامه، بار دیگر تعهد خود را نسبت به حمایت مستمر از اقشار محروم و ارتقاء سطح آموزشی در مناطق کمتر برخوردار کشور نشان داد

برچسب ها: توزیع نوشت افزار ، سال تحصیلی جدید
خبرهای مرتبط
توزیع لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند در بخش توکهور و هشتبندی
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس
همایش پیاده روی خانوادگی در بندرعباس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس
آغاز توزیع بسته‌های نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان روستای کنار سیاه هرمزگان
آخرین اخبار
آغاز توزیع بسته‌های نوشت‌افزار در بین دانش‌آموزان روستای کنار سیاه هرمزگان
برپایی نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در بندرعباس
جدال نمایندگان هرمزگان در لیگ دسته اول فوتبال کشور