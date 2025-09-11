پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان _ مراسم توزیع بستههای نوشتافزار به منظور حمایت از دانشآموزان دهکهای اول و دوم روستای کنار سیاه در استان هرمزگان برگزار شد.
این طرح که با حضور محمود عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، و جمعی از مسئولان محلی اجرا شد، شامل ارائه بستههای نوشتافزار ضروری به صورت رایگان به دانشآموزان نیازمند است. هدف از این اقدام فراهم کردن شرایط بهتر برای تحصیل دانشآموزان کمبرخوردار و ارتقای عدالت آموزشی در منطقه اعلام شده است.
بنیاد علوی با اجرای این برنامه، بار دیگر تعهد خود را نسبت به حمایت مستمر از اقشار محروم و ارتقاء سطح آموزشی در مناطق کمتر برخوردار کشور نشان داد