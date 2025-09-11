شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تسهیلات وام ازدواج به منظور کمک به جوانان در نظر گرفته شد، این روز‌ها به دلیل تأخیر در پرداخت، نگرانی‌هایی را برای زوج‌های جوان به وجود آورده است. یک شهروند خبرنگار با ارسال پیامی، از تأخیر یک ساله در پرداخت وام ازدواج خود گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام اینجانب به‌عنوان یکی از جوانان این سرزمین، خواستم گلایه خود را نسبت به بی‌توجهی در پرداخت وام ازدواج اعلام کنم. بیش از یکسال است که برای دریافت این وام قانونی اقدام کرده‌ام، اما متأسفانه تاکنون هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. وام ازدواج، حقی است که به منظور تسهیل تشکیل زندگی جوانان در قانون تصویب شده و دولت موظف به اجرای آن است. اما تأخیر‌های طولانی باعث ایجاد مشکلات جدی در مسیر زندگی ما شده است.

 

